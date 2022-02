Árbitro de Tocho Bandera pide apoyo para ir a nacional de Hermosillo

A finales de febrero, el xalapeño Sinué Jalil Barrios Mar, referee nacional e internacional de Flag Football, participará en la Octava Edición del Torneo Nacional del Sol Tochito Bandera, pero para asistir solicita apoyo de alguna institución que le brinde el respaldo que le permita costear el pago del traslado y representar a la capital veracruzana dignamente en este importante evento.

El torneo no es avalado por la Federación Mexicana de Futbol Americano, sin embargo los 80 equipos que representarán a Chihuahua, Baja California, Ensenada, Tijuana, Hermosillo, Ciudad Obregón, entre otros, le darán alto nivel competitivo durante tres días con jornadas de más de 12 horas de juego.

El árbitro xalapeño cuenta que va por invitación que le hizo una oficial que conoció en un torneo, también de esta disciplina, realizado en San Cristóbal de las Casas y fue gracias al desempeño que tuvo dentro del emparrillado.

Comenta que será la segunda ocasión que asistiría, “por eso pido apoyo de una institución, porque como el torneo no tiene el avalúo de la Federación Mexicana de Futbol Americano, tengo que pagarme el viaje de Xalapa a México y el vuelo de México a Hermosillo de ida y vuelta. Ojalá me brindaran apoyo con esta situación y pues sería bienvenido, además voy representando a nuestra Xalapa”, menciona.

Explica que cuando asistió a un torneo en Chile tuvo acercamiento con autoridades deportivas “y me dijeron que el IVD no me podría apoyar para un evento internacional, que era cuestión de la federación. Para el evento al que iré, realmente no he ido, pero no quiero perder nuevamente los vuelos como me pasó para ir a Chiapas el año pasado, por eso estoy en vísperas de comprarlos para no pasar por lo mismo, pero como te digo, ojalá me pudieran apoyar. Si gustan brindarme alguna ayuda, les comparto mi numero de cuenta: 4027 6657 4892 1369, Banco azteca a nombre de Sinué Jalil Barrios Mar”.

El árbitro solicita apoyo de alguna institución que le brinde el respaldo que le permita costear su viaje | Foto: Cortesía | Sinué Jalil

El referee xalapeño cuenta con 6 años de experiencia, actualmente pita en la liga Tocho Bandera Xalapa y Arena Futbol Xalapa; también ha llevado acciones en Organización Master Xalapa, Futbol Flag Xalapa, entre otras.

Fue jugador de futbol americano, pero tuvo un accidente que le provocó un edema cerebral, por lo que tuvo que dejarlo y comenzó a jugar Tocho Bandera, luego se inició como árbitro con algunas participaciones estelares y aunque no contaba con experiencia en ese momento, la fue adquiriendo con el tiempo que reforzó con capacitaciones avaladas por la Federación Mexicana de Futbol Americano.

El referee xalapeño cuenta con 6 años de experiencia | Foto: Cortesía | Sinué Jalil

Ahora cuenta con varias certificaciones que brinda la misma federación lo que le permite ser parte de la misma y con oportunidad de ser juez en eventos nacionales e internacionales.

A viajado a Chile y Colombia, además es jefe de árbitros internacionales que tienen sede en Santiago de Chile, luego de dar cátedra como tal en el Torneo Internacional Austral Bowl. En México ha participado en varios nacionales, entre ellos, en San Cristóbal de las Casas y “Color Bowl” de Ciudad Obregón.

Sinué es jefe de árbitros internacionales que tienen sede en Santiago de Chile | Foto: Cortesía | Sinué Jalil

También imparte clínicas con importantes oficiales de la República Mexicana; una la aplicó a un club de Panamá con buenos resultados y comentarios por parte de los que recibieron los conocimientos.

“Ojalá pueda recibir apoyo para ir y mostrar que Xalapa cuenta con buen nivel en este ámbito, dentro de este deporte que día a día toma fuerza no sólo en Veracruz, sino en todo México”, concluyó.