¡Atleta xalapeña por la gloria nacional! Te presentamos a Isabella Viveros

Isabella Viveros Hernández atleta xalapeña de 15 años de edad, se encuentra concentrada entrenando, pues pronto representará a Veracruz en los Juegos Nacionales de Conade, por lo tanto no deja de trabajar en la pista del Estadio Xalapeño con su equipo Star Runners.

La deportista y estudiante de tercer año de secundaria en la Escuela Thomas Jefferson School, ya conoce el sentimiento que produce una medalla nacional, pues tiene un absoluto en campo traviesa que ganó en 2020, además es medallista de plata en Conade 2022, sin embargo, ella desea mucho más.

“En este momento me siento bastante motivada y concentrada, siento que con esfuerzo vamos a llegar muy lejos y con todo lo necesario podemos llegar a una medalla, meta que deseo cumplir en Villahermosa, Tabasco”, comentó la deportista para Diario de Xalapa.

Sabe que para lograr el éxito deberá realizar muchas cosas, que tendrá que dejar de hacer otras, como el salir con amigos o pasar más tiempo con su familia, sin embargo, sabe que todo valdrá la pena al final del día.

“En estos últimos meses he estado haciendo doble sesión, con entrenamiento en la mañana y en la tarde, entonces tengo que pararme a las 5 de la mañana para hacer distancia, luego irme a la escuela, regresar a casa, descansar, hacer tarea, comer para continuar con mi entrenamiento vespertino, es verdad es agotador, pero se que valdrá la pena, porque sin esfuerzo no hay mágia”, dijo en tono seguro al estar en el “Heriberto Jara Corona”.

Lo que Isabella realiza junto a sus compañeros que lograron avanzar a los nacionales, es trabajo específico que incluye mucha pista, punto principal, además analizan detalles de ritmo de competencia, incluido trabajo de gimnasio para fortalecer los músculos, algo muy importante para ella, pues sus tiempos los ha disminuido considerablemente.

Satisfechas con sus resultados en los Nacionales Conade

De los Macro Regionales, en donde logró su boleto, dijo que el resultado la dejó satisfecha, “porque mejoré mi marca personal y también, porque voy rankeada en primer lugar nacional en 2 mil metros planos, es por eso que me motiva mucho más lograr una presea para Veracruz en el próximo evento”, indicó.

Recordó cuando logró su primer campeonato hace 3 años, del que acepta no sabía la dimensión del evento en el que se encontraba.

“En aquel entonces, yo no sabía lo que estaba haciendo, a esa competencia fui para medirme, porque no sabía lo que estaba realizando, de hecho fue como fogueo para ver que marca hacía y terminé ganando sin darme cuenta la magnitud de esa competencia”.

Y agregó: “A partir de ese momento me sentí motivada porque supe que mi capacidad daba para más, y me di cuenta que avancé bastante; definitivamente soy otra, pero con la misma humildad que se debe tener para lograr llegar lejos, porque esto no es solo de uno, esto es de varias personas, como mis entrenadores y mi padres, además de mis compañeros de equipo”, indicó.

Durante su participación en los Macro Regionales Conade, la xalapeña Isabella Viveros consiguió mejorar su marca y eso la motiva para buscar el podio nacional | Luis Hernández | Diario de Xalapa

“Estos logros me han demostrado a mí misma, como ya lo dije, que el esfuerzo, la disciplina y la constancia es lo que te llevan al éxito, por lo tanto espero que con todo mi esfuerzo y apoyo de mi familia, así como entrenadores, poder lograr una medalla nacional”, comentó.

Por último dijo que otro punto del atletismo es que ha sido beneficiada en la salud, pero además ha conocido a muchas personas y lugares, por lo tanto, ampliamente recomienda a las personas practicar cualquier deporte y si es de su agrado será mucho mejor, “porque no debe ser un deporte que no te guste, porque cuando lo haces presionado o la fuerza no lo disfrutas y lo más importante es disfrutarlo, entonces eso es lo importante, que lo disfrutes, además los beneficios son muchísimos, no solo para la salud, también para la integración con otras personas y a veces te envuelves tanto en el deporte que te haces el mejor y también lograr cosas muy grandes e importantes”, concluyó.

Isabella Viveros Hernández es una deportista que gusta de estar con su familia cuando no practica el atletismo, ir al cine o comer en familia, en su mente se encuentra el estudio de la medicina o arquitectura, pues le encanta construir y ayudar a las personas, aunque reconoce que ambas carreras son complicadas, pero no son imposibles.