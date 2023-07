¡Triunfo total! Gimnastas xalapeñas logran más de 60 medallas en Campeonato Estatal

El pasado Campeonato Estatal de Gimnasia Rítmica, que se desarrolló en la capital veracruzana con sede en el gimnasio Omega, dejó totalmente satisfechas a las niñas de la Academia de Gimnasia Thaylex, pues lograron ganar más de 60 metales en varias categorías, además se afianzan como uno de los clubes más importantes del estado de Veracruz.

En la pasada competencia, que se presentaron varios clubes de la entidad que buscaron boletos para el nacional de esa especialidad, las xalapeñas dejaron en claro que cuentan con alto nivel de competencia gracias a sus entrenadoras Lizbeth López y Thaysha Salazar.

El lograr varios metales es la clara muestra que los entrenamientos que realizaron en su club valió la pena cada minuto de esfuerzo, siendo esto motivante para continuar perfeccionándose, pues pronto estarán no solo representando a Xalapa en eventos municipales o estatales, sino a Veracruz en evento nacionales.

¿Cómo lograron las medallas en el Campeonato Estatal de Gimnasia Rítmica?

En el grupo de selección de la clase IV A, Azul Lendechy obtuvo medalla de oro en all around y 3 plantas en pelota, aro y manos libres; mientras que Fernanda Bolaños plata en all around y oro en manos libres y aro, así como un cuarto lugar en pelota.

En la clase IV B, María Andrade consiguió un tercer lugar en all around, así como oro en pelota, cuarto lugar en manos libres y sexto en aro; mientras que Karla del Valle un séptimo lugar en manos libres;

En la clase IV C, Karla del Valle obtuvo séptimo lugar en pelota; Lía Moreno séptimo en manos libres, bronce en aro, quinto lugar en pelota y bronce en all around; Katia Gordillo cuarto lugar en manos libres, séptimo en aro, sexto en pelota y quinto en all around.

En la misma categoría Osiris González consiguió octavo en manos libres, sexto en aro, cuarto en pelota y sexto en all around; América González bronce en manos libres; octavo en pelota y séptimo en all around.

En clase IIIA, Zoé Argüelles consiguió bronce en pelota, quinto en cinta, sexto en aro, sexto en cuerda y quinto en all around; Mira Campos obtuvo séptimo en cinta y octavo en aro; Siomara Ixtla quinto en pelota.

En la clase III B, Nataly Hernández obtuvo cuatro medallas de plata en pelota, clavas, cinta y en all around.

Mientras que en el conjunto infantil, integrado por Mira Campos, Zoé Argüelles, María José Andrade, Azul Lendechy y Fernando Bolaños obtuvieron la medalla de oro.

En la clase V A, Natalia Hernández consiguió medalla de oro en manos libres, cuarto lugar en pelota y plata en all around.

En la clase V B, Melissa Hernández consiguió cuarto lugar en cuerda y sexto lugar en manos libres y all around; Iny Moreno cuarto lugar en manos libres, séptimo en cuerda y quinto en all around.

En la clase V C, Alexa Gordillo obtuvo oro en aro, bronce en manos libres y oro en all around; Cami Valenzuela bronce en aro, sexto en manos libres y cuarto en all around, Daira Rico oro en manos libres, sexto en aro y quinto en all around; Guadalupe Escobar bronce en manos libres y cuarto lugar en aro.

En categoría preselección, la quinteta A obtuvo décimo lugar; la quinteta baby medalla de plata y la tercia también con medalla de plata.

Camila Hernández obtuvo medalla de bronce; Daniela Ávila quinto lugar, Grace Madrid lugar 14; Daniela lugar 15; Alisson lugar 19; Paz lugar 28; mientras que Jade y Karol medalla de plata cada una.