¡Se puede! Ximena busca representar a México en Campeonato de Taekwondo

En la Ciudad de México se desarrolla el Campeonato Preselectivo Nacional Escolar de TKD y la xalapeña experta en Poomsae, Ximena Juárez Franco toma parte, pues desea ser de la selección nacional escolar que representará a México en el Primer Campeonato Mundial Escolar,1st ISF World School Championship Taekwondo.

Además de la Gymnasiada Mundial, programada para agosto del 2023 en Río de Janeiro, Brasil.

Ella sabe que para dar este importante paso en su carrera como artemarcialista y trascender a nivel nacional e internacional, deberá esforzarse al máximo, porque la aduana será complicada, sin embargo, existe la confianza no solo en ella sino en su entrenadora, la profesora Graciela García Calderón Tobalina, directora de Il Shim Taekwondo Xalapa.

¿Cuántos años tiene practicando el deporte?

En entrevista, Ximena Juárez, estudiante de la Escuela Secundaria General 5 de Xalapa, confía en lograr grandes resultados para el Estado de Veracruz en el Campeonato Preselectivo Nacional Escolar de la especialidad que será en la Ciudad de México.

“Esta es mi primera experiencia a nivel nacional, por lo que me he preparado no solo en el aspecto físico, entrenando todos los días, incluidos los días de descanso”, dijo la taekwondoína, quien tiene 7 años practicando la disciplina en Il Shim Taekwondo.

En cuanto a su preparación destaca no solo el trabajo físico, también el metal que será fundamental para controlar sus emociones en este tipo de competencias nacionales, además dice que quiere mostrar que con disciplina y constancia las metas se pueden lograr cuando se proponen.

“Mostrarles que sí trabajamos con constancia y disciplina podemos alcanzar nuestros sueños, por ello, también me he preparado emocionalmente para aprender a controlar mis emociones y el nerviosismo que un evento así de grande representa”, indicó Ximena.

Así mismo confía en poder darle al estado veracruzano grandes resultados, igualmente a su familia que siempre la ha apoyado incondicionalmente, además para su escuela Il Shim Taekwondo Xalapa, lugar donde adquirió su conocimiento que ahora la colocan como una de las mejores en Veracruz.

Foto: Cortesía | Benito García

Las competencias iniciaron el viernes en el Gimnasio del Deportivo “Plan Sexenal” de la Ciudad de México que cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Deporte Escolar (FEMEDEES).

El evento es sumamente importante para los deportistas del TKD escolar, pues es la última aduana para formar parte del combinado nacional que representará a México en competencia internacional.

¿Cuándo se realizará el Primer Campeonato Mundial Escolar de Taekwondo?

De acuerdo con el programa es con miras al Primer Campeonato Mundial Escolar (“1st ISF World School Championship Taekwondo”), de la Federación Internacional de Deporte Escolar (ISF por sus siglas en inglés), con fecha de realización del 26 de junio al 4 de julio del 2023 en Mazatlán, Sinaloa.

Igualmente brindará oportunidad para asistir a la Gymnasiada Mundial, programada para agosto del 2023 en Río de Janeiro, Brasil, por lo que Ximena tendrá que demostrar su gran capacidad para alcanzar sus metas que no serán fáciles, pero no imposibles, pues cuenta con las herramientas correctas para lograr todo lo que se proponga.

Foto: Cortesía | Benito García

La sabonim Graciela García Calderón, exseleccionada nacional, cinta negra, 3er Dan y directora técnica de la organización xalapeña, destacó los objetivos de su alumna Ximena, que es lograr un lugar en el combinado nacional.

“Esperamos muy buenos resultados en su desempeño en el selectivo nacional. Tengo trabajando con ella siete años, se dice fácil, pero realmente ha sido un camino bastante largo”, explicó.

Destacó la disciplina de su alumna, además del trabajo fuerte que han realizado todos los días, “incluido los fines de semana y espero que podamos acceder a un evento de talla internacional”, platicó Calderón Tobalina, medallista internacional en poomsae.

Foto: Cortesía | Benito García

Por último la entrenadora, que es vicepresidenta de la Asociación Veracruzana de Deporte Escolar (AVDE), puntualizó los objetivos de la jovencita que es alcanzar resultados muy altos, pues para eso han trabajado fuertemente a lo largo de los años con la disciplina del Poomsae.