Veracruzanos al Abierto de Parapowerlifting 2022; ¿podrán subir al podio? Nos cuentan

Los xalapeños David Montiel y Daniel Hernández representantes de Veracruz en parapowerlifting están en ardua preparación, porque se presentarán en el Abierto Internacional de Parapowerlifting que se realizará del 9 al 11 de diciembre en Guadalajara.

Ambos atletas que son alumnos de la destacada entrenadora Mariela Ferrer Sánchez buscarán un mejor ranking mundial por lo que ésta competencia internacional es de suma importancia.

Sin embargo David Montiel y Daniel se encuentran con incertidumbre, pues aunque la autoridad deportiva les dará el pasaje, aún no tienen nada confirmado, por lo que están a la espera de la confirmación para asistir a este importante evento de talla internacional.

“Voy mentalizado con lograr un buen resultado, ese es el objetivo, además este evento es de visualización para que tomen en cuenta a la profesora Mariela Ferrer como mi entrenadora, obviamente no soy solo yo en este camino en Xalapa, porque también está Daniel Hernández. Gracias a Dios en el resultado de su Olimpiada Nacional en Sonora le fue bien, ahora está como prospecto para internacionales júniors”, expresó el atleta xalapeño.

Además remarca espera que su entrenadora asista con ellos al evento que servirá para reforzar el trabajo que han hecho por largo tiempo que ahora incluye a Daniel Hernández, medallista nacional.

Indicó el conocido “Torito” que con trabajo mutuo buscará mejorar el ranking y espera estar entre las marcas que piden, sin embargo dice peleará para estar entre los primeros 8 del mundo.

“Además para asegurar o ser contemplado para la plaza de Juegos Parapanamericanos, que estamos a nada de lograr, pero ya queremos confirmarlo y con ello igualmente queremos comenzar a ser tomados en cuenta para una plaza de Juegos Paralímpicos de París 2024”, indicó.

Destacó que los eventos que ha tenido junto a Daniel le ayudan mucho, porque lo ha mantenido activos, algo que les da ventaja porque no hay tiempo para relajarse y mucho menos de distracciones, además agrega que lo que buscan son objetivos sólidos con el compromiso de cumplir.

El apoyo no llega como quisieran

Sin embargo David Montiel tiene molestia porque pese a los resultados con medallas que han logrado junto a sus compañeros, el apoyo sigue siendo escaso de autoridades deportivas para poder cumplir con los compromisos como se debe.

“Con estos resultados que estamos dando ya debemos ser visibles para ver si las autoridades deportivas miren lo que hemos hecho, porque la verdad es penoso e incómodo estar ahí rogando apoyo, algo que nos corresponde por derecho”

Además agregó que “no es un juego, porque estamos hablando de compromisos fuertes, estas competencias de este nivel ya no es cualquier cosa, sin embargo nos siguen tratando como si fuéramos competidores de olimpiada municipal o estatal, ya no estamos en eso y nos siguen tratando así y no se vale”, remarcó.

Destacó que como atleta de su nivel busca compromisos fuertes, como el de Guadalajara, donde irá con apoyo solo de transporte y podrá asistir con respaldo del Alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued y de Red Unido Xalapa, “cuando no debe ser así. Solo nos dan algunas cosas, porque dicen que no hay recurso, algo que sencillamente me pone triste y molesto, porque ya saben de nuestro nivel y de lo que hemos hecho por Veracruz y México”, dijo.

Explicó que los apoyos los ha buscado por sus propios medios: “que necesidad hay de quemar esos cartuchos con mis patrocinadores, cuando les corresponde a ellos apoyarme para asistir. Si no diera resultados no pediría nada, pero las medallas ahí están, por eso espero que nos apoyen, no solo a mí, a todos nosotros de este deporte”, concluyó.