Comienza la eliminatoria preestatal de atletismo

XALAPA, Ver.- A partir de este viernes 17 y hasta el 23 de enero, la asociación veracruzana de atletismo que preside Vicente Lunagómez Lagunes, realizará la fase preestatal rumbo al regional nacional de los Juegos Nacionales Conade 2020, la actividad inicia en Poza Rica en el estadio 18 de Marzo; todas las eliminatorias comienzan a las 8:00 horas.

Este año se tiene contemplado que por las cuatro zonas participen cerca de 800 atletas en las categorías, sub 16, sub 18 y sub 20 “queremos tener un equipo muy selecto, vamos a tomar los primeros lugares de cada categoría y rama para que nos representen; las otras cuatro mejores marcas las vamos a tomas de acuerdo a todo el estado, para que también tengamos un selectivo que nos represente dignamente”, comentó el directivo.

La idea de los organizadores, que buscan a lo mejor del atletismo veracruzano, es darles la oportunidad a todos los competidores de buscar un lugar en la “Ola Roja”, por ejemplo, si en esta eliminatoria no quedas en el podio, los directivos de la asociación para completar al equipo se irán a las mejores marcas en todo el estado y es ahí donde lo atletas tendrán otra oportunidad para tratar de quedar en el equipo veracruzano, claro está, las marcas deben ser oficiales.

En Xalapa la eliminatoria se realizará en el ya tradicional estadio “Heriberto Jara Corona” mañana en punto de las 8:00 horas “estamos hablando de cerca de 800 competidores en los cuatro preestales, a raíz de cómo había quedado la asociación, los entrenadores se están poniendo las pilas para trabajar y esperamos tener un selectivo que nos represente dignamente”, comentó Lunagómez Lagunes.

El resto de la eliminatoria se realizará el viernes 23 en Coatzacoalcos con sede en el estadio Rafael Hernández Ochoa y el 25 en la unidad deportiva “Hugo Sánchez Márquez” de Boca del Río.

ESTADIO XALAPEÑO

El administrador del estadio xalapeño Mario Celis Díaz, asegura que la instalación está en perfectas condiciones para recibir la eliminatoria y confirmó que este espacio está contemplado para ser la sede en las fases estatal y regional nacional.

El estadio está en perfectas condiciones, creemos que es el único que reúne las condiciones favorables, cuenta con 8 carriles, el material y una instalación con capacidad para 10 mil personas, podemos decir que es el mejor; hay algunos defectos en la pista, pero se van a reparar antes del evento

dijo el también entrenador de atletismo.