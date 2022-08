Lions FlagFootball: un proyecto creado durante la Pandemia

Xalapa, Ver.- El tocho bandera o flagfootball se ha desarrollado mucho en la ciudad aunque al momento son pocas las escuelas que se dedican a entrenar categorías infantiles, una de esas opciones son los Lions FlagFootball, proyecto que nació y se desarrolló durante la pandemia.

Al frente de este proyecto deportivo están los entrenadores José Fernando Rodríguez Vázquez y Cristian Omar Hernández Sánchez; todo comenzó porque se dieron cuenta que el tocho es popular en Xalapa, pero no había muchas escuelas enfocadas en trabajar con niños.

“Todo inició por la inquietud de poder ayudar al desarrollo de nuestros hijos, justo comenzamos un mes antes de la pandemia; decidimos continuar con todas las medidas de prevención y protocolos de seguridad, nos ayudó que es un deporte en el que está prohibido el contacto y es al aire libre lo cual nos favoreció para que el proyecto continúe hasta a hora” platicó el entrenador Fernando Rodríguez.

La invitación es para todos los niños y jóvenes de 4 a 17 años para que asistan a los entrenamientos que se realizan los lunes, miércoles y viernes a partir de las 16:00, cabe señalar que también se abrió un equipo para mamás, la intención es que las señoras que asistan a los entrenamientos de sus hijos no se queden esperando fuera de la cancha y se integren al grupo.

“No ha sido fácil la entrenar a los niño pero es la constancia junto a la dedicación lo que hace que los chicos dentro del campo demuestren sus habilidades adquiridas en Lions y eso ha hecho que continuemos hasta ahora” puntualizó el entrenador.

Lo que se destaca en la escuela es que los entrenadores no son unos improvisados, tanto José Fernando Rodríguez Vázquez como Cristián Omar Hernández Sánchez, fueron jugadores de futbol americano desde las categorías infantiles hasta llegar al tope que fue jugar Liga Mayor en la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (Onefa).

Cabe señalar que ambos entrenadores todavía forman parte de los Halcones de la Universidad Veracruzana, en los equipos de las categorías infantiles.

“Cuando hay disciplina la diversión llega sola con el buen resultado dentro de la cancha, esa es nuestra estrategia y ha dado resultado” la respuesta del entrenador a la preguntar, el deporte debe ser formativo pero ¿se vale divertirse?

Competencias a futuro

Para los felinos con el regreso formal a las actividades educativas también se reactivaron las competencias oficiales, por ejemplo, la categoría sub-10 del equipo se prepara para enfrentar un campeonato nacional a cargo de la Federación Mexicana de Futbol Americano, el cual se disputará en el mes de noviembre.

El proyecto de Lions FlagFootball comenzó porque se dieron cuenta que el tocho es popular en Xalapa, pero no había muchas escuelas enfocadas en trabajar con niños | Foto: Cortesía | Lions Old School

Previo a dicho nacional, los jugadores de la categoría sub-12 se alistan para enfrentar el torneo categoría infantil, ya tradicional, Tochito NFL 2022, que se organiza en Boca del Río, Veracruz.

Inclusión

No podemos dejar pasar la invitación que se hace al público, los viernes en el equipo invitan a todos los niños síndrome de down para que entrenen con ellos, se cuenta con becas deportivas “creamos un proyecto así, para que todos los niños y niñas que quieran iniciar a entrenar flag football, (tochito) tengan otra opción más; la invitación es para niños de cualquier tipo de nivel social, tenemos becas deportivas. Además los viernes abrimos el espacio para chicos con síndrome de down, sin costo alguno”, finalizó Fernando Rodríguez.