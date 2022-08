Sharon Castillo: una niña que creció entre motores

Xalapa, Ver.- La pilota veracruzana Sharon Castillo García vive el sueño de subirse cada fin de semana a su “Pink Panther” para recorrer las pistas de tierra y lodo que existen en Veracruz, junto a su familia tienen una tradición en el mundo del Off Road, deporte en el cual su papá Marco Castillo es reconocido a nivel nacional y ella espera seguir sus pasos.

Todo inicio con su abuelo el piloto Joaquín Castillo del Moral en 1986 cuando eligió subirse a su vehículo y comenzar a pavimentar un terreno que fue complicado, la promoción de este deporte motor en Veracruz, algo que poco a poco fue logrando, por lo menos al grado de situar a la entidad entre los lugares donde se practica esta disciplina.

La historia continúa en los hombros de Marco Antonio Castillo Villa, que junto a su padre se dedicaron al deporte motor desde los años 80 y hasta la fecha; fue hace 18 años cuando todo parecía terminar, en un deporte dominado por los hombres, nace Sharon y se hacían la pregunta ¿podría seguir la tradición familia en el off road?

Tuvieron que pasar 14 años, entre ellos con el Marco Castillo todavía detrás del volante, para que Sharon Castillo le dijera a su papá “quiero aprender a manejar y competir”, después de una larga espera se confirmaba una generación más de pilotos “Castillo”.

“Desde bebé asistía a eventos de automovilismo eso me despertó una pasión por los motores; desde niña he sido intrépida, para mí era un sueño ser piloto de carreras, hoy en día le cumplo el sueño a mi yo de pequeña además de ser un orgullo para mis padres”, comentó Sharon Castillo.

Su familia, que la apoya en todo momento está formada por sus papás Marco Antonio Castillo Villa y Rosario García Pineda, tiene una hermana que está metida en el mundo motor, pero al momento Sheryl Gabriela Castillo García, se decantó por la música, aunque dentro de los “Castillo” todavía no pierden la fe que en algún momento quiere aprender el “negocio familiar”.

El reto

Este deporte ha sido un reto para ella, porque desde los 14 años se encontró con las críticas que llegan cuando una mujer quiere participar en un deporte de “hombres”, pero no se desmotivó y vio el rechazo como un extra para demostrar que la por sus venas corre sangre aventurera.

La pilota veracruzana Sharon Castillo García recibe el apoyo de su familia que está formada por sus papás Marco Antonio Castillo Villa y Rosario García Pineda | Foto: Alfredo Guillaumin | Diario de Xalapa

“He tenido malas experiencias de diferentes tipos, comentarios negativos por el hecho de ser mujer, percances dentro de la carrera; he ganado pero también he perdido, por ejemplo, durante un viaje largo el carro se descompuso y no pude terminar la carrera. Pero eso no hace que pare, me levanto y continúo para seguir escribiendo una historia” dijo la pilota.

¿Qué dice el futuro para ella?

Durante su carrera, que es de cuatro años aproximadamente, le ha tocado competir en varios seriales a nivel nacional la ruta de Zacatecas, Matamoros, Cuatrocienegas, Coahuila, García Nuevo León, entre otros lugares donde asiste pero en vez de tomar el volante, le toca estar en los pits.

“Mis metas son mejorar como piloto, aprender de grandes pilotos, tener nuevas experiencias en estos nacionales cercanos, motivar a otras mujeres a ser más atrevidas en el aspecto de hacer cosas que muchas veces les da miedo vivir” platicó Castillo García.

Ejemplo a seguir

Al ser una pilota joven y actualmente de las más sonadas a nivel estatal, podría decirse que pese a su corta carrera dentro de las pistas, es un ejemplo a seguir para las niñas que la conoce, ¿qué opina ella? “A mi parecer tengo más seguidoras niñas, por lo que me dan a entender que soy un modelo a seguir, una mujer que se atrevió a hacer algo diferente, que no le da miedo participar contra el sexo opuesto, que a los 17 años ha logrado y vivido cosas increíbles.

Al ser una pilota joven y actualmente de las más sonadas a nivel estatal, podría decirse que pese a su corta carrera dentro de las pistas, es un ejemplo a seguir | Foto: Alfredo Guillaumin | Diario de Xalapa

A todas esas niñas que tienen un sueño reprimido, luchen por cumplirlo, la vida es prestada y hay que aprovechar cada momento, nunca es tarde para aprender algo nuevo”, puntualizó.

La pilota oriunda de las Trancas, no deja atrás la emoción se subirse a su “Pink Panther” para demostrar su calidad dentro de las pistas “este deporte me ha abierto muchas puertas y no dudo que en un futuro lo siga haciendo, me da la posibilidad de conocer a mucha gente con la misma pasión, amigos que me apoyan, sentirme plena con lo que hago el tiempo que tenga que durar”.

Familia

“Tengo una familia que me apoya totalmente, en lo físico, económico, emocional y técnico. Siempre están conmigo cada carrera, deseándome lo mejor y felicitándome gane o no, así como también muchos amigos se han convertido en familia” comentó la xalapeña.

Además agradece que a nivel nacional muchos equipos se han convertido en parte de la familia y hasta en su casa cuando le toca visitarlos “el equipo Sandoval Racing de Monterrey, me hizo parte de su equipo y eventos de grandes ligas, Roy Sandoval y Yadira Morales cada que los veo me hacen recordar que me quieren ver crecer en este deporte”.

Resultados

El pasado fin de semana se corrió una ruta más del Campeonato de Off Road Xalapa, la sede fue la pista que se encuentra en la salida hornitos en el municipio de Actopan el llamado “Salvaje Autódromo”.

El pasado fin de semana se corrió una ruta más del Campeonato de Off Road Xalapa | Foto: Alfredo Guillaumin | Diario de Xalapa

Los ganadores de esta ruta fueron Fernando López, Giovanny Xotla y Jerónimo Veliz, en la categoría estándar; Marco Antonio Castillo, Enrique Soto Escobar y Gasg Simpson (Guillermo Segovia), en la modalidad modificada; en la categoría libre subieron al podio Bernabé Velázquez, Enrique Soto e Isaías Jiménez, para terminar, en la categoría iniciación completaron el podio Matteo Workanais, Carlos Espejo y Fernando López.

Las siguientes rutas nacionales que tendrá Sharon Castillo es Zacatecas y para Octubre viajará al Estado de México parar competir en el serial que se organiza en Toluca.