Patinador xalapeño logró pase a mundial en Argentina; requiere apoyo para viaje

En días pasados la Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas, en el municipio de Xico realizó un clasificatorio qué dio boletos para asistir al World Skate Game 2022, que se desarrollará del 24 de octubre al 13 de noviembre del presente año, y el xalapeño Carlos Enrique Domínguez Vega logró clasificarse al evento internacional.

Sin embargo para asistir deberá reunir una suma de dinero importante, ya que la Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas (FEMEPAR), sólo le da el aval para representar a México y no los recursos, por lo que se encuentra en busca de eso a través de la ciudadanía, autoridades deportivas, municipales y estatales.

El deportista confía en que podrá asistir a la competencia en la que habrá presencia de 80 países que participarán en 10 disciplinas de élite mundial.

Carlos Vega, licenciado en Biología, platica que este deporte lo ha practicado por dos años con el que ha participado en eventos importantes que se han realizado en Puebla y Monterrey, dónde ha destacado con el primero y segundo lugar en este disciplina que es considerada extrema. Las ciudades de Argentina en las que deberá presentarse son: Buenos Aires, Vicente López y San Juan.

El experto explicó que el Downhill, conocido como DH, es un deporte de modalidad de descenso en velocidad y que el objetivo es alcanzar la mayor velocidad controlada, hasta llegar a la meta en la parte baja de la pendiente dónde comúnmente se realizan las competencias.

Destaca que hay competidores que han registrado récords Guinness con velocidades de hasta 146.73 km/h. Platicó que este deporte se encuentra en crecimiento en México por lo que es poco conocido y muy poco apoyado por las autoridades deportivas, caso contrario en Colombia, Italia y España que tienen el respaldo total de sus federaciones para sus competidores.

Carlos Enrique comenta que solicitó el apoyo del Instituto Veracruzano del Deporte, sin embargo la respuesta fue negativa, ya que le argumentaron qué debería tener acercamiento con la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

Participantes en deporte pueden llegar a velocidades arriba de los 100 km/hr | Foto: Cortesía C. Enrique

Destaca que para poder asistir a torneos representando a Xalapa y Veracruz, él mismo reúne la cantidad de dinero para poder competir en los eventos importantes nacionales y aunque no tiene el respaldo que desea, dice que representa con orgullo a la entidad veracruzana.

Este deporte para mí es una pasión, porque me gusta la adrenalina y espero poder ir a Argentina y representar a México con este deporte que es de nueva tendencia ya que no es tan conocido, escuchado y menos apoyado

El patinador agradece a las personas que se han acercado para ayudarlo y les dice que “el apoyo que recibo les aseguro no lo están tirando a la basura, porque voy a competir con todo lo que se, porque me siento muy preparado y tengo confianza en que voy a destacar, es verdad tengo poco tiempo en esto, pero la experiencia suficiente para lograr ser de los mejores”, dijo.

El entrenamiento que hace lo ha cumplido en la carretera federal de La Joya a Banderilla y cuando lo hace es con todo su equipo de competencia, porque así su cuerpo está protegido y se adapta a las pendientes con movimiento.

Recuerda que el deporte comenzó a practicarlo como cualquier otro patinador en la calle, pero al conocer más de la disciplina se fue adentrando por ser adicto a la adrenalina.

“Tener más confianza con los patines fue por qué en Xalapa contamos con muchas pendientes y eso me hizo desarrollar otro tipo de habilidades, algo que me ayudó mucho cuando fui invitado por un amigo a conocer mejor este deporte en Xico”, dice.

Explicó que la persona le vio buena técnica, por lo que lo invitó a entrenar y participar en un evento oficial en Puebla, donde aunque no pude mostrar lo aprendido en el entrenamiento supo que podría lograr más cosas y así fue.

En su próxima competencia a la que asistió que fue en Monterrey, dejó en claro ante los presentes que estaba hecho para la disciplina y la prueba más contundente es su clasificación al World Skate Game 2022 que será en Argentina.

“Ojalá me brinden el apoyo que necesito, ojalá el alcalde Ricardo Ahued me brinde la mano, así como autoridades deportivas, porque iré representando no sólo a México también a Veracruz, por eso igual le pido ayuda al Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez”, concluyó. El número de cuenta para que Carlos Enrique Domínguez Vega reciba ayuda es: 5256783716906194.