¡Fin de semana de futbol! En marcha la Liga Élite-Fundación UV

Este sábado inicia la actividad del Torneo “Clubes Unidos de Xalapa” que es parte de la Liga de Futbol Infantil y Juvenil Élites Xalapa, la cual arranca con la fecha 2 en la que habrá duelos interesantes que se desarrollarán en varios escenarios de la capital veracruzana y en la que se encuentra presente el equipo Delfines de Xalapa.

La fecha 1 no logró llevarse a cabo debido a las inclemencias del tiempo y este sábado se espera se llevan a cabo los varios duelos siempre y cuando la lluvia no aparezca.

¿Cuáles serán los horarios del Torneo “Clubes Unidos de Xalapa”?

Con tres duelos en la categoría Fut-11 el Artículo Tercero tendrá actividad a partir de las 9 de la mañana con el encuentro entre Linces Xalapa y Pumas Filial, mientras que a las 10:30, Afouteza medirá fuera con Inter de Xalapa y cerrarán la jornada en ese campo a las 12 horas, Pitufos y Delfines de Xalapa.

En la misma categoría, pero en domingo y en la Casa Hogar del Niño Xalapeño, a las 13:30 jugarán Pumas Fovissste vs Tuzos Blanco, por su parte a las 15 horas, Bayer Mini y Atlas 21 de Marzo tendrán un duelo emocionante y para cerrar a las 16:30, Pumas Filial vs Delfines de Xalapa, jugarán por la victoria.

En la Casa Hogar, categoría Fut-9, este sábado jugarán a las 10 horas, Linces Xalapa vs Aztecas Xalapa; 11:30, Casa Hogar FC PSG vs Tigres Coatepec; 13:00, Pitufos vs Delfines de Xalapa; 14:30, Tuzos Blanco vs Pumas Fovissste.

Domingo a las 9 horas en la Casa Hogar, Pumas Fovissste vs Pumas Filial en Fut-9, mientras que a las 10:30 Necaxa Filial Xalapa vs Jaguares UX; 12 horas, Búhos CEFOR vs Aztecas Xalapa.

Duelos interesantes se vivirán en los campos de la USBI este sábado; 12 horas, Forca Barca vs Tigres Coatepec en Fut-7; 13 horas, Atlas 21 de Marzo vs Delfines de Xalapa; 14:00, Toros Valladolid vs Inter de Xalapa; 15, Necaxa Filial Xalapa vs Jaguares UX.

El Torneo “Clubes Unidos de Xalapa” tiene el objetivo de crecer y formar a futuros futbolistas | Foto: Cortesía | Delfines de Xalapa

También en la USBI, pero en categoría Fut 7, a las 9 horas, Pumas Filial vs Jaguares UX; 10 horas, Inter de Xalapa vs Delfines de X. Azul; 11 horas, Forca Barca vs Delfines de X. Blanco.

Mientras que en sábado a las 9 horas también en la USBI categoría Fut-5, a las 9 horas, Necaxa Filial Xalapa vs Bayer Mini; 10 horas, Atlas 21 de Marzo vs Delfines de Xalapa; 11 horas, Buhos CEFOR vs Inter de Xalapa.

Con estos encuentros se da por comenzar la temporada del Torneo “Clubes Unidos de Xalapa” que tiene el objetivo de crecer y formar a futuros futbolistas de Xalapa y la región que tienen los deseos de trascender en el futbol profesional.