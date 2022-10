Conoce la historia del xalapeño Alexis, gran promesa del futbol

“El que no arriesga no gana”, dijo el arquero xalapeño Alexis Reyes Bautista, quien persigue su sueño de pertenecer a un equipo de Primera División Profesional del Futbol Mexicano.



El futbolista es estudiante de la Secundaria Técnica 122, tiene 14 años de edad, con una altura de 1.78 metros; actualmente forma parte del equipo Tigres Filial Xalapa y está bajo instrucciones del experimentado entrenador de porteros, Pablo Montiel.

Aunque su edad es corta, el jovencito que cursa el tercer año de secundaria, tiene experiencia importante que viene adquiriendo desde los 5 años de edad y que se ha fortalecido con instituciones en las que ha jugado como lo son: Tigres Filial Xalapa, Pumas Fovissste y Tiburones Rojos Xalapa.

Alexis formó parte de las Fuerzas Básicas del América

Pero la mayor experiencia que lo hizo madurar más, fue al estar en la capital del país, cuando por 6 meses formó parte de las Fuerzas Básicas del América, además se vio engrosado con sabiduría bajo los tres postes con Cruz Azul.

El probar este tipo de experiencias a Alexis lo motivan para continuar persiguiendo su sueño que es jugar en el máximo circuito algún día, por lo que ahora trabaja con su entrenador, porque en noviembre del 20 al 26 en Aguascalientes, Rayos del Necaxa convocó a su visorias y el xalapeño tratará de asistir.

“Mi profesor me comentó de las visorias, entonces me dijo que me alistara, porque hay mucha posibilidad de que vayamos a realizar la prueba con los Rayos. No quiero dejar pasar la oportunidad, porque son pocas las que hay y como digo, el que no arriesga no gana”, expresó el arquero para Diario de Xalapa.

Él sabe que podrá ir con el apoyo incondicional de sus padres, por eso agradeció el respaldo que siempre le han brindado y la confianza, porque el ausentarse mucho tiempo de casa y sobre todo a su edad para su familia no es fácil.

“Todos esto puedo hacerlo porque cuento con el apoyo incondicional de mi papá, Lázaro Alberto Reyes Hernández, el de mi mamá Alma Daniela Bautista Torres, así como el de mi abuelita, Susana Segura y claro sin olvidar a mi profesor Pablo Montiel. Sé que es complicado para ellos, porque soy menor, pero ellos saben que eso deseo”, destacó el futbolista.

Este sueño lo tiene desde que por vez primera que pateó un balón, que fue a la edad de 5 años, por eso dice “que trabajaré para alcanzar esa meta, sin olvidar las tareas del hogar y cumplir con mis estudios, porque este deporte es mi segunda vida que es un lugar que sirve para despejarme y ser feliz”, comentó.

Sobre lo que ha conseguido como futbolista a sus 14 años, para él lo más relevante “sería lograr estar con América y Cruz Azul. He logrado ser campeón en algunos torneo locales, pero para mí eso es lo más destacado de mi carrera que me motiva a querer más”, dijo.

La próxima prueba en la que espera estar presente es un reto a corto plazo y que desea sea redondeado con su inclusión al equipo de Aguascalientes, “pero si no se logra continuaré por el mismo camino con mi profesor, porque además aunque el trayecto sería largo, igualmente deseo un día poder llegar a la selección nacional”, afirmó el espigado futbolista.

“Cuando vaya y esté en las pruebas, haré lo hecho en los entrenamientos, así como lo trabajado en los últimos meses y como lo hice cuando estuve en Cruz Azul y América”, remarcó.

Dice que su entrenamiento es de exigencia, técnica y mucha seguridad, por eso no falta a ninguno que suelen ser de dos horas diarias.

“Los lunes entreno en la cancha del EFIX, martes en Toros Valladolid, miércoles en la Cancha Azul, jueves con Tigres Filial en Banderilla, mientras que viernes en la cancha del Nido Águila”, indicó.

Dice que su posición es de responsabilidad muy grande, sin embargo acepta el reto, porque para él, estar defendiendo el arco lo hace diferente al resto del equipo, aunque reconoce que puedes hacer un partido perfecto durante 89 minutos, pero en el último si fallas, pasas de héroe al villano del partido.

Motivación y rutina

Reyes Bautista encuentra motivación en el arquero del Barcelona, Marc-André ter Stegen, así como de Guillermo Ochoa y del legendario exportero americanista, Adrián Chávez, quien fue el encargado de brindarle parte de sus conocimientos.

De lunes a viernes el joven inicia su actividad a las 6:30 am, se alista para ir a clases; luego regresa a casa, come, toma un descanso y asiste al entrenamiento; posteriormente al regresar a su hogar hace tareas escolares, cena y finalmente descansa para estar listo para el próximo día.