¿Rudo o técnico? Réferi "Zucaritas" demuestra calidad en el cuadrilatero

El famoso réferi xalapeño “Zucaritas” continúa dando pasos importantes en los cuadriláteros, pues sigue demostrando su calidad en escenarios de peso de la capital veracruzana como fuera del Estado.



Aunque se coloca en la crema y nata como réferi, Emmanuel de Jesús Agosto Huerta no pierde el piso y se mantiene humilde reconociendo el gran apoyo que recibe de Lucha Libre Radioactiva, Coliseo San Bruno y Royer Family.

Con 6 años en los encordados aplicando el reglamento y alguna que otra mañana para hacer ganar al bando rudo, el carismático juez dice que las oportunidades que se le presentan para ser parte de eventos importantes es por su perseverancia.

“Todo esto se debe a la perseverancia que uno tiene, seguir tocando puertas, de seguir queriendo crecer y de poner a Xalapa en el sentido de que crezca tanto como en luchadores y réferis”, dijo para Diario de Xalapa.

¿Qué actividades tiene el Zucaritas en 2023?

En abril el Zucaritas será réferi en Tampico | Foto: Cortesía Jesús Agosto

Respecto al programa de actividad de este 2023, platicó que inició muy bien: “Gracias a Dios iniciamos este 2023 muy bien. Ahorita me presenté en la Arena Coliseo Ecatepec de la Ciudad de México y hace una semana estuve en el aniversario de En Contacto Total”, explicó el “Zucaritas”.



Además dijo que el próximo 21 de abril se estará presentando en el Domo de Tampico donde subirá al ring para aplicar las reglas cuando salga a escena la mundialmente conocida L.A. Park.



Así mismo indicó que previamente irá el 18 de marzo a la Ciudad de México para asistir al Bandido Gym en un gran cartel y luego realizará un viaje a la ciudad de Puebla el 19.



De su reciente visita a Ecatepec, explicó que fue gracias al profesor Skayder, quien es su entrenador cuando visita Xalapa.

“Se dio la oportunidad de asistir y gracias a ello nos vamos abriendo puertas, algo que agradezco mucho por las invitaciones que me hacen y claro que con gusto asisto, pues estoy realizando la actividad que me apasiona”, comentó.



Como siempre dice jamás olvidar el apoyo incondicional de su mamá, que al inicio de su profesión no lo apoyaba, pero ahora dice “me apoya mucho, porque ve que soy como niño chiquito por la emoción que me da al realizar esta actividad. Siempre me dice que le eche ganas y con su bendición siempre va conmigo”.

El 12 de marzo, Jesús Agosto cumplió un año que asistió a un seminario para réferis que tomó en la Arena Rey Bucanero impartido por Tony Salazar, Rafa Maya y don Baby Richart, enseñanza que aplica en cada cuadrilátero “pues deseo que la lucha libre xalapeña vaya creciendo, por eso asistí para estar al nivel de cada función que me invitan”.



En Xalapa el “Zucaritas” es parte de un selecto grupo de referees que la gente admira y respeta, pues cada uno tiene buen nivel y conocimiento por mencionar al “Tigre Toño”, el “Taka”, así como al bien vestido, “Catrín”; al buen “Licenciado Cantinas”, el “Golden”, entre otros.

Los antes mencionados son jueces que tienen la confianza de importantes arenas como El Reencuentro, El Costalazo, Apoyo Recio Style, Arena Xalapa, Recinto Banderilla, Coliseo San Bruno, Tony Arena, entre otras.



Por último Emmanuel de Jesús Agosto Huerta agradeció a las personas que continúan abriéndole puertas, por eso dice que seguirá entrenando y instruyendose en su posición para ofrecer destacadas actuaciones con el objetivo que es crecimiento de la lucha libre de Xalapa y que la gente salga contenta de cada función.



“A todos muchas gracias por la oportunidad que me brindan. En Xalapa hay gran calidad de luchadores legendarios que hacen que uno quiera aprender más para estar a su altura. Le doy gracias a mis empresas Lucha Libre Radioactiva, Coliseo San Bruno y Royer Family por confiar en un servidor, prometo dar mi mayor esfuerzo para ofrecer mejores espectáculos”, concluyó.