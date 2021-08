Esta semana empiezan a jugar Los Halcones

Xalapa, Ver.- Halcones de Xalapa debutará oficialmente en la temporada 2021 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP SiSNova), en casa de Plateros de Fresnillo, el jueves 2 de septiembre y regresará al “Nido” el viernes 10 del mismo mes para recibir a Soles de Mexicali.

Jugadores de la plantilla, declararon que se encuentran listos para arrancar la temporada y demostrar que los trabajos que ha realizado fueron los correctos.

Édgar Zúñiga, jugador nacido en el puerto de Veracruz y seleccionado en los tryouts que hizo la institución emplumada, dijo que el conjunto esta listo para comenzar.

“Estamos más que listos. Hemos trabajado en los juegos de preparación, nos han ayudado a conocer ventajas y desventajas que podemos tener en los juegos, así como ajustar en defensiva y ofensiva, por lo que estamos más que listos”, afirmó.

Sobre su primer año como jugador de Halcones señaló que le llena de orgullo representar una institución que tiene mucha historia.

“Es mi primer año en un equipo con historia y con años de trayectoria, algo que me llena de orgullo, porque desde pequeño venía a los juegos, igualmente en Ángeles y Xalapa. Ahora que me toca ser parte de esta institución estoy orgulloso y me satisface, por lo que estoy sumamente contento”, señaló desde el “Nido”.

Indicó que el equipo es unido y que los jugadores extranjeros lo han arropado muy bien y “eso me pone contento, finalmente es mi primer año y no en todos los equipos te tratan de esa manera como lo están haciendo aquí”.

“Aprendo mucho en todos los entrenamientos, fuera y dentro de la cancha, eso es lo que me hace crecer como jugador y persona”, dijo el jugador de 25 años de edad.

Agradeció a la directiva, al entrenador y jugadores por la oportunidad que le están brindando que es ser jugador de un equipo profesional de basquetbol.

“Mi familia se sintió orgullosa de que estoy aquí. Se trabajó para eso desde meses, cuando se supo que habría una oportunidad de estar en el equipo y trabajé en eso. A final de cuentas es un logro que agradezco a la directiva, así como a Ángel, al coach Brian y jugadores”, finalizó.

Ramón Estaban Barreno

Uno de los jugadores de los que se espera mucho aporte, Ramón Barreno indicó que están ansiosos y trabajando con la mente puesta en el campeonato.

En entrevista mencionó que tienen mucho compromiso, porque están en un equipo que tiene mucha historia y ganador, por lo que trabajan para continuar esos pasos, aunque aceptó que no pueden prometer nada, porque hay ciertas cosas que están fuera de su control, como las lesiones, “pero si les puedo decir que estamos dando lo mejor para poder llegar lejos”.

De Xalapa dijo que es una ciudad muy bonita, aunque no ha tenido mucho contacto con la afición, con los pocos que ha convivido “son muy cálidos, por eso estoy emocionado de comenzar la temporada con ellos”, platicó Barreno.

Sobre su estado físico señaló que se encuentra bien, a pesar que el año pasado tuvo una lesión en el tendón de Aquiles, sin embargo “se cuidó bien con buena rehabilitación y estoy de vuelta”.

Halcones de Xalapa regresan al "Nido" y se preparan para la Liga Nacional de Baloncesto Profesional/Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Afirmó que siguen ajustando detalles, pero en la mayoría “ya dependemos y nos estamos adaptando cada vez más”, expresó.

Dijo que espera que la afición de Xalapa se sume al proyecto, porque “es muy importante su apoyo en este proceso de este año y pues pedimos estén con nosotros en la buenas y en las malas”.

Iván Gilberto Venegas

El también nuevo elemento emplumado, Iván Venegas, también se dijo entusiasmado por comenzar a jugar en la temporada para demostrar el entrenamiento que han realizando por algunos meses.

De Plateros, primer rival de temporada de Xalapa, mencionó que espera un duelo complicado, pero dice que dejarán todo en la cancha desde el primero minuto, “no hay rival pequeño y tenemos que estar preparados para todo”.

Expresó que los entrenamiento que han tenido los ayudó a mejorar, además porque “todo está en la disposición del coach y jugadores, entonces es algo muy padre que todo tenemos esa disposición de mejorar”.

También se dijo ansioso por comenzar, porque desean demostrar que buscarán siempre ganar, por lo que confía en que todo saldrá bien “porque le pondremos todas las ganas del mundo”, finalizó.