Dani Alves no se va de Pumas: Si algún día me voy, no será a otro club mexicano

El futbolista brasileño dejó en claro que él solo piensa en ganar con los Universitarios

Dejó en claro que si llega a irse, será a algún club de otro país. Foto: Cuartoscuro

El compromiso de Dani Alves con los Pumas es total. El futbolista brasileño únicamente piensa en ganar con los universitarios y este día puso fin a los rumores sobre una posible salida a América o Tigres para el Clausura 2023. El máximo ganador en la historia del futbol internacional dio a conocer que el único equipo en México para el que jugará es Pumas y dejó en claro que si llega a irse, será a alguno de otro país. Te recomendamos: ¿Se va del Tri? Héctor Herrera analizaría retirarse de la selección tras Mundial de Qatar 2022 "No estoy pensando en eso, estoy pensando en ganar. Y les garantizo que si algún día me voy, no será a otro club mexicano", comentó Dani Alves. Hay que recordar que hace unas horas comenzó un fuerte rumor de que América o Tigres podían fichar al brasileño, algo que rápidamente terminó el futbolista de los Pumas. O maior power do ser humano é sua mente… cuando bem utilizada ela te leva pra onde você quiser ir!!! pic.twitter.com/DsX0HtsBC4 — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 17, 2022 Dani Alves mostró su intención de quedarse en Pumas más de un año Hace apenas unos días Dani Alves habló sobre su llegada al futbol mexicano y otros temas importantes del país con Hugo Sánchez, pero uno de los que más destacó es que tiene la intención de quedarse mucho más tiempo con Pumas que solo el año de contrato que firmó. "Yo tengo un año para demostrar con ellos. Antes de pedir, me gusta entregar. No tendría problema en renovar, quiero probar que podemos construir un equipo muy chingón en México, que los jóvenes den un paso al frente", fueron las palabras del astro brasileño. Nota publicada en ESTO

