Muere el exfutbolista alemán Franz Beckenbauer, leyenda del Bayern

A través de redes sociales, se hizo oficial el fallecimiento de Franz Beckenbauer a los 78 años de edad, defensor que ganó la Copa del Mundo con Alemania en 1974 ante los Países Bajos, que en ese entonces era comandado por Johan Cruyff y la Naranja Mecánica.

Beckenbauer se alejó de la vida pública cuando perdió la visión de su ojo derecho. Los médicos le aconsejaron no realizar viajes largos en avión por sus problemas cardíacos. De hecho, esa fue la razón por la que el líbero no estuvo presente en el velorio de Pelé.

“Me hubiese gustado viajar, pero mi salud no me permite realizar viajes largos”, declaró el propio alemán en 2022.

Franz es considerado, hasta al fecha, como el mejor defensor en la historia del futbol. También entró en la lista de los mejores jugadores del siglo XX junto a Maradona y Pelé. En su palmarés destaca haber ganado la Copa del Mundo en 1974 ante Países Bajos y haber sido multicampeón con el Bayern Múnich en los años 70.

El legado de Franz Beckenbauer en el futbol

“Franz Beckenbauer no miraba el balón, sino que lo percibía con el pie”, fue como lo describió Schwarzenbeck.

“Si dijera ahora que está bien, estaría mintiendo, y no me gusta mentir. No le va bien, es un sube y baja constante”, reveló su hermano sobre el estado de salud de Franz a inicios de este mes de enero.

La etapa final de su carrera la pasó en el New York Cosmos, donde fue campeón tres veces junto a Pelé. Además, como técnico ganó nuevamente el Mundial con Alemania ante Argentina en Italia 1990. Años después fue nombrado presidente del Bayern, posteriormente pasó a ser presidente honorífico, cargo que ostentó hasta su fallecimiento.





