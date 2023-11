Gracias al taekwondo viajó por el mundo; la historia de Pedro Quintal

Veracruz, Ver.- Fue seleccionado nacional, campeón juvenil y de adultos en la primera fuerza y el deporte le permitió conocer países que nunca se hubiera imaginado.

Actualmente es entrenador de deportistas que están por despegar al plano internacional.

Se trata de Pedro Quintal Cano, cinta negra cuarto dan que vio en el taekwondo una forma de disciplina y seguridad para la vida diaria.

Sus inicios en este deporte se dieron a los 10 años luego de que un grupo de atletas se encontraba promocionando esta disciplina en la unidad deportiva que estaba cerca de su casa.

"En donde yo vivo hay una unidad deportiva y estaban promocionando clases de taekwondo gratis; me llamó la atención y empecé a practicar", explica.

Sus inicios en este deporte se dieron a los 10 años | Foto ilustrativa: Pixabay

A los 17 años ganó su primer nacional juvenil como seleccionado nacional y a los 19 años obtuvo su participación en la categoría de adultos de la primera fuerza.

"Estoy hablando de 1998; ya después me retiré y estuve como auxiliar en la selección de Veracruz", destaca.

Recuerda que como atleta esta disciplina le dejó muchas satisfacciones, pues además de ganar campeonatos le permitió viajar por el mundo.

Y es que comenta que la posición económica de sus padres no le habría ayudado a viajar como lo hizo, pese al apoyo que le dieron para la práctica de deportes y la constancia en sus estudios.

Comenta que la posición económica de sus padres no le habría ayudado a viajar como lo hizo | Foto: Cortesía | Pedro Quintal Cano

"Como competidor la satisfacción que tengo es haber sido integrante de la selección, ganar un nacional, además de viajar; eran viajes que me pagaba la selección mexicana. De otro modo no hubiera podido lograrlo; de donde yo venía mi papá era mecánico y no me habría podido dar esas oportunidades, no tenía la capacidad económica para pagar esos viajes. Por supuesto que tuve su apoyo, su impulso, porque me inculcaron el deporte y la escuela", manifiesta.

Durante su trayectoria se presentó en dos ocasiones en el abierto de Estados Unidos, también participó en competencia en Corea, Cuba y otros más.

A los 26 años cuando se retiró del deporte inició sus estudios como Licenciado en Educación Física en la Universidad Veracruzana.

"Siempre he buscado prepararme para dar mejor servicio; soy de las personas que critican que hay gente que ve en el taekwondo un negocio y no debe ser así. Yo exhorto a los maestros a que siempre se estén preparando", externa.

Actualmente Pedro es maestro de taekwondo y entrenador de atletas que ya han ganado algunos nacionales y que preparan para competencias internacionales.

"Como entrenador estoy muy orgulloso de mis chicos que van ganando medallas y ya tengo un mundialista", destaca.

Comenta que dentro de sus alumnos hay muchas mujeres practicantes y un 30 por ciento son hombres.

Afirma que los beneficios más importantes de este deporte son la disciplina y la seguridad | Foto ilustrativa: Pixabay

Afirma que los beneficios más importantes de este deporte son la disciplina y la seguridad.

"El taekwondo te da mucha seguridad, incrementa tu fortaleza, trabajas espiritualidad y el desarrollo del ser; se vuelven niños seguros, con mucha disciplina", agrega.

Pedro cuenta con tres escuelas de taekwondo que se ubican en el Centro Histórico de Veracruz, en el Centro de Prevención del Delito en la colonia Amapolas y en el fraccionamiento Puente Moreno en Medellín de Bravo; es apoyado por un sobrino que se inspiró en él para practicar también este deporte.