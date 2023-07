¡Imparable! A sus casi 64 años, Mario sigue consolidándose como atleta élite

Mario Márquez Guerrero a nivel nacional es un deportista destacado que a sus casi 64 años continúa en la élite de su categoría, sin embargo, la humildad que tiene es tan grande como su brillante trayectoria.

Todos los días despierta a temprana hora a realizar entrenamiento con su hija Claudia Márquez; al concluir alista su mercancía y se dirige a la calle Zamora, esquina con Mata, en donde diariamente instala su puesto de dulces, un lugar que su mamá, doña Porfiria Guerrero adquirió hace casi 50 años.

El deportista está en armonía con el atletismo como hace 30 años cuando lo inició, que gracias a ello, ha visitado Tijuana, Cancún, Mérida, Monterrey, Puebla, Oaxaca, Sinaloa, entre otras más; anteriormente fue boxeador. La disciplina que tiene don Mario es la base de sus logros, pues sabe que así se llega lejos en el deporte que se practique, por lo tanto recomienda no dejar de luchar hasta alcanzar las metas.

La fortaleza que tiene a su edad en la mayoría de las competencias la pone a prueba, debido a que su categoría no siempre es promovida y por eso corre con personas 14 años menores que él, sin embargo, da batalla, que es reconocida por sus rivales.

“Ellos aceptan que tienen ventaja por los años y reconocen que les di mucha pelea y el demostrar su respeto me alienta a seguir corriendo”, dice don Mario,

Otro punto importante es que se mantiene saludable, pero sobre todo que puede practicar deporte con su hija Claudia, quien para él es su “chiquilla”.

No solo desea ser buen atleta, quiere ser ejemplo del deporte xalapeño, pues dice que muchos corredores importantes de época que brillaron se han retirado y no impulsaron a jóvenes, por lo tanto él desea ser esa motivación para las nuevas generaciones.

“La verdad para ser entrenador no tienes que tener mucha gente, con que tengas tres corredores y los saques adelante eso es verdaderamente motivante; aquí en Xalapa existe mucho talento y no solo en el atletismo en muchos deportes”, comentó.

Don Mario no tiene entrenador, él arma su programa para ir a competencias con resultados muy importantes que se vieron reflejados en los maratones de Mexicali, en donde logró un tercer lugar general, Ciudad de México, entre otros.

Desafortunadamente dice que el deportista no cuenta con el apoyo requerido para poder salir del estado a competir, por lo que invita a patrocinadores brindar ese apoyo que necesitan los jóvenes para participar en eventos nacionales.

“Estuve corriendo en Tijuana y se me reconoció demasiado y me apoyaron con material deportivo, ropa deportiva, tenis que es lo que más gasta uno, se me promocionaba para correr en maratones de Mazatlán y Culiacán, entre otros, con todo pagado. Aquí no he encontrado un buen patrocinador, ahorita más o menos están apoyando un poco a mi hija Claudia, pero siempre hacen falta los patrocindores”, explicó.

Y agregó: “Aquí hay buena calidad en los deportes, pero falta que verdaderamente nazca, hay patrocinadores que sí apoyan, pero hay veces que el dinero no llega a donde debe llegar. Por eso pido que el dinero llegue a los corredores, porque a veces se queda en manos de otros y no llega al atleta”, dijo.

Para Mario Marquez el deporte es su fiel compañero, es parte de su vida, sin embargo, atiende sus labores en venta de dulces, trabajo que quiere mucho, pues gracias a su mamá puede vender su producto en la calle Zamora.

“Tengo 45 años vendiendo dulces. Mi madre es la que labora aquí, mi jefecita, Porfiria Guerrero, cumplirá 86 años y gracias a ella podemos vender aquí. Ella disfruta venir, porque le gusta estar activa, en casa no le gusta estar, porque desea estar trabajando”.

Por último Mario Márquez dijo que “la constancia es lo que siempre nos saca, no siempre se puede ser bueno en algo, pero la disciplina te saca adelante y te hace el mejor, solo es que se quiera sobresalir y si trabajando por eso, se logra”, concluyó.