Nada frena el ascenso deportivo de joven luchadora Lady Wind

La destacada luchadora juvenil Lady Wind continúa creciendo en su disciplina a pasos agigantados, pues el nivel mostrado en el ring le ha valido invitaciones de promotoras importantes de Xalapa y el país a ser parte de sus atractivos carteles de lucha.

El momento que vive Lady, quien es estudiante, la motiva a continuar por el mismo camino de la lucha libre que eligió por naturaleza, pues es hija del destacado gladiador Viento Negro y hermana de Viento Negro Júnior.

¿Qué proyectos y eventos tiene Lady Wind?

“Tengo varios proyectos en puerta con importantes promotoras; ahorita trabajo de la mano de producciones Kaju y les agradezco por darme la oportunidad; por ahora me preparo para ir a un evento de la promotora Humo que será en Konkreto Gym de la capital del país; el evento es el 15 de julio y se llama Noche de Copas”, comentó la deportista que en esa noche hará pareja con Arumi para enfrentar en lucha especial a Golden Girl y Shamila.

Además destaca que está motivada, pues sabe que su experiencia ha crecido y pudo saberlo cuando enfrentó a la legendaria luchadora Faby Apache en un evento desarrollado por la promotora de Clase Mundial en la Arena Xalapa el pasado 21 de abril.

Lady Wind se siente motivada por su carrera | Foto: Cortesía L. Wind

“He hecho bastantes cosas y he tenido luchas importantes, una de ellas contra Faby Apache en Lucha de Gigantes. Esa noche de mi lado estuvo Keyra y Princesa del Infierno, mientras Faby la acompañó Zira y Payacumba. Al finalizar el duelo, que justamente definí con ella y que me ganó, después reconoció mi trabajo; me dijo cosas positivas y eso me motivó mucho, entonces quiere decir que vamos muy bien”, expresó la xalapeña Lady Wind.

Reconoció que la luchadora es una de sus inspiraciones, “entonces estoy muy feliz, porque el hecho de subir con ella y aunque haya perdido, gané mucho más”, reiteró.

¿Dónde entrena Lady Wind?

Actualmente entrena en la Arena el Costalazo con el profesor Diamante; su actividad la realiza de martes a jueves de 19:30 a 21:30 horas, además realiza viajes a la Ciudad de México para concentrarse en el Dojo Bandidos Gym, en donde también se nutre de conocimiento. El 13 de julio se trasladará a la CDMX para entrenar, pues en su programa de carteles hay eventos.

“Me pasaré mis vacaciones entrenando en México, pues hay luchas confirmadas, una de ellas es el 15 de julio en Konkretos Gym, otra más será en Tepito, como te digo, tenemos varias fechas en pueta”.

Otro cartel en el que aparecerá será el 5 de agosto contra luchadoras internacionales que son: Jessy Jackson y la francesa Miriam, cartel que se desarrollará en Minatitlán; Lady hará pareja con Yuca en lucha femenil internacional. Mientras el 20 de agosto en Huamantla, Tlaxcala en la Plaza de Toros “La Taurina”, en evento de Triple AAA, la xalapeña en la “Lucha de Bellezas” enfrentará a La Hiedra y Dannesa; estará acompañada de Lady Shany.

En la capital del país peleará por campeonato representando a producciones Kaju en donde luchará contra producciones Naja “y espero regresar a Xalapa con la mano en alto”, afirmó.

Lady Wind ha dedicado 4 años de su vida a la lucha libre de los que 2 años y medio tiene de profesional, además tiene un año en lucha olímpica, es estudiante con excelentes calificaciones, tiene muchos amigos, pero los mejores son su padre Viento Negro y su hermano Viento Negro Júnior y también la lucha libre, deporte que le ha dado muchas alegrías.

“Seguiré preparándome para cumplir y salir con la mano en alto en los eventos que vengan, siempre representando a mi bella Xalapa con cariño, por esto agradezco a las personas que confían en mí, pero mucho más al público, porque es el que mantiene a la lucha libre activa, a ellos les debemos tanto, por eso les agradezco mucho, también a mis amigos, promotores, profesores y como dije, al público que es el más importante, así como a Dios”, concluyó.