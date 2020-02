Impotencia de entrenadores porque asociación de lucha no avala a gladiadores

Xalapa, Ver.- Enojo y molestia es el sentir que invade a los entrenadores xalapeños Belem Godos y Óscar Aguilar ante la negativa por parte de la Asociación Veracruzana de Luchas Asociadas Nueva Generación de no reconocer a 17 de sus luchadores que se ganaron a pulso su lugar en el próximo Regional previo a los Juegos Nacionales Conade 2020.

El entrenador del club Aztecas, Óscar Aguilar, mostró su inconformidad por la forma en que se ha manejado la asociación, pero cree que están tomando represalias de acciones pasadas luego que no quiso agremiarse cuando se lo solicitaron en su momento. “De hecho, Armando Fernández me dijo que como muchas veces se nos invitó a adherirnos y no lo hicimos, pues allí estaban las consecuencias”, comentó Óscar Aguilar.

Aseguró que ha intentado en vano integrarse a la asociación, sin embargo, les han dado largas. “Ya fueron tres veces que Gabriel Álvarez (presidente de la AVLANG) nos cita y no nos recibe, incluso el año pasado les llevamos los documentos y no los quiso recibir”, dijo.

Precisó que Álvarez Quijano cae en incongruencias, ya que mientras a los clubes Yaocihuátl y Aztecas que encabezan él y su esposa Belem Godos Moctezuma no quiso afiliarlos, a otros como Titanes y Gorilas sí. “No es posible que nos diga que no pudo registrarnos y a ellos les da chance de meterse”, agregó.

Óscar Aguilar comentó que en el IVD también han hecho caso omiso ante esta situación. “Además que el Instituto le da el lugar a la Asociación y en ningún punto de las convocatorias y anexo técnico de luchas asociadas se dice que debas estar adherido a una asociación y toda inscripción la hace el IVD”, continuó diciendo.

Asimismo, señaló que se acercó con altos mandos del IVD para solicitarles la documentación donde estableciera algún estatuto por el que están actuando así. “Me dijeron que no porque deben salvaguardar la documentación de las asociaciones, pero son servidores públicos y deben dar a conocer toda la documentación, no veo transparencia”, se quejó.

Por último, adelantó que este día tomarán cartas en el asunto y es posible que hagan un plantón en la plaza Lerdo para manifestar su inconformidad ante la negativa de darles el aval a sus 17 gladiadores.

"Queremos que se entere el gobernador Cuitláhuac García que no hay transparencia en el IVD, pues ha hecho caso omiso de nuestras peticiones”, concluyó el también exmedallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Río 2007, quien no descartó interrumpir la vialidad si no les daban hoy mismo una respuesta positiva.