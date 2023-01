Jael lleva el break dance al nivel de arte deportivo; su historia

Veracruz, Ver.- Jael López Reyes conoció el Break Dance hace más de 11 años, desde entonces se enamoró de esta práctica que convirtió en un estilo de vida. El joven de 22 años de edad y originario de Córdoba, es uno de los primeros representantes del estado de Veracruz en la primera competencia de este disciplina que incluyó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en sus Olimpiadas Nacionales el año pasado.

En dicha competición que se realizó en La Paz, Baja California, Jael fue ganador de la medalla de plata, debido a la entrega y pasión que demostró frente a los jueces. Sin embargo, su trayectoria en el Break Dance inició desde antes de que en México, esta disciplina fuera considerada como un deporte.

Desde que inició a practicar a los 9 años, acumula diversos reconocimientos en competencias que se han realizado en otros puntos de la República Mexicana como Cancún, Mérida, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Guadalajara, Monterrey, La Paz y Sinaloa. Recuerda que inició a practicar Break Dance atraído por un letrero que vio en su natal Córdoba, insatisfecho por otros deportes que practicaba en aquel entonces, como el fútbol y la natación. Fue en el baile que encontró la manera de sacar sus energías y que desde entonces usa para expresarse.

¿Cómo conoció Jael el break dance?

“Iba caminando a mi casa y vi un letrero de que se daban clases de Break dance y me pregunté qué era eso… fui al día siguiente y vi a varias niñas y niños haciendo piruetas de manos, el maestro me dijo que pasara y viera si me gustaba o no; el primer día me salieron dos pasos muy naturales, como si nada”.

Yael obtuvo medalla de plata en concurso nacional | Foto: Cortesía Y. López

Actualmente, combina la práctica del Break Dance con sus estudios universitarios de la carrera de Arquitectura, que cursa en su ciudad de origen. Comparte que la práctica de este deporte conlleva disciplina y responsabilidad, además de pasión y amor por lo que se hace.

Su semana la distribuye en lunes, miércoles y viernes de entrenamiento del sus pasos, mientras que martes y jueves realiza ejercicios complementarios como cardio, flexiones, salto de cuerda y levantamiento de pesos.

Combina el ejercicio y los entrenamientos con una dieta balanceada, que además de ser rica en nutrientes complementa con suplementos alimenticios, recomendados por médicos especialistas.

“Es una disciplina en la que se exige a uno mismo, porque más allá de solo bailar y disfrutar, eso es espiritualmente, te llena de emoción y felicidad poder expresar tus emociones, lo que estás sitiendo en ese momento y hasta cambiar tu mentalidad de triste a feliz en un instante, pero más allá de eso te exige físicamente, practicar otros ejercicios, salir a correr, un poco cardio, porque implica fuerza, flexibilidad, se requieren diversos factores”.

¿Dónde nació el break dance?

Jael cuenta que el Break Dance nació en el corazón del barrio neoyorkino del Bronx, cuando bandas locales se enfrentaban a golpes por diferencias y, en el afán de terminar con la violencia, se organizaron para que las batallas se decidieran mediante el baile, erradicando de esta forma las agresiones físicas. El joven cordobés ve como positivo que actualmente sea considerado como un deporte, ya que esto permite que se transmita a más personas y que se conozca más sobre esta práctica, dando una mayor aceptación entre el público.

Pero al mismo tiempo, explica que para él se trata de una disciplina que vive de manera intensa, como algo arraigado a su estilo de vida, ya que le permite expresarse tal y como es, además de recibir la aceptación de otras personas que viven la misma pasión.

“Es satisfacer el alma, es como el amor al arte, el amor al baile, porque en mi caso, personalmente, me transporta a otro lugar, puedo ser yo, es un estilo de vida de transmitir lo que sientes a las personas que te están viendo; yo puedo ir a otro estado y por el simple hecho de que bailo me aceptan, me dan esa hermandad, por el simple hecho de ser parte de la cultura, que es el Hip-Hop, que consta de cuatro ramas, que es el rap, el grafiti, el dj y el break dance”.

Luego de su competencia en las Olimpiadas Nacionales durante el 2022, Yael López Reyes se alista para representar a Veracruz este año, el cual será su último en competiciones deportivas de esta categoría, pero no el último dentro de esta práctica.