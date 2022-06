¡Va por todo! Conoce a Keytt Vera, experta en fisicoculturismo

Keytt Annayansi Vera Hernández, quien en 2018 se convirtió en la primera xalapeña en obtener el carnet Pro IFBB de la categoría Fitness Figura, está alistando su físico para pronto competir en el México Súper Show Guadalajara.

Este evento marca su regreso a las plataformas, porque debido a la pandemia hizo un receso; anteriormente compitió en 2019 en el México Súper Show y en Monterrey, en donde logró el primer y tercer lugar, respectivamente.

La joven de 26 años es mujer de retos, por lo que en su mente los proyectos a largo plazo están descartados.

“No me gusta pensar a muy largo plazo, por lo regular mis planes son a corto y uno de ellos es ganar el carnet profesional de la Liga NPC, para en algún momento competir en un Mr. Olimpia, aunque es un camino largo y competitivo, seguiremos echándoles ganas para alcanzar ese objetivo”, indica.

Vera Hernández, quien no sólo es competidora del físicoconstructivismo, también emprendedora, educadora física y entrenadora vía online, explica que para su próxima competitividad del 25 y 26 de julio “me siento bien, tranquila, preparada y con muchas ganas de que ya sea la competencia”, dijo para Diario de Xalapa.

La hija de Fred Vera Silva e Iracema Annayansi Hernández Herver, es egresada de la Escuela Normal Veracruzana con licenciatura de Educadora Física. Ella tiene 9 años como preparadora y 6 años como competidora.

En el tiempo de competencia cuenta con logros importantes internacionales como el de Cancún Profesional 2018, en donde logra el segundo lugar; tiene en su vitrina el primer lugar en el México Súper Show ‘2019, así como un tercer lugar en el Bodybuilding 2019, en Monterrey. Así mismo en su poder está un segundo lugar en el Mr. México Juvenil Veteranos, Bikini Fitness 2016; segundo lugar en Fitness Figura Mr. México Juvenil y Veteranos 2017; un primer lugar del Selectivo Nacional 2017 Fitness Figura; el Mr. Ferrocarrilero 2018, Carnet Profesional Fitness Figura; primer lugar del México Súper Show 2019 Fitness Figura, y un tercer lugar en el Bodybuilding Monterrey 2019.

Es egresada de la Escuela Normal Veracruzana con licenciatura de Educadora Física

Para ella lo conseguido es gracias a los retos que se ha puesto, porque dice ser “muy competitiva y si hay algo que me gusta, me gusta ser de las mejores”, platica. El llegar a las barras, discos y mancuernas fue porque necesitaba una actividad física, por lo que al introducirse, luego de practicar voleibol y ver sus cambios en su cuerpo, se enamoró de la disciplina.

“Además padecía de hipoglucemia, por lo que tuve que comenzar a comer más sano y hacer actividad física, algo que me ayudó a estabilizarme y desde ahí comencé”, recuerda.

A Keytt Annayansi el deporte que ahora practica y en el que recibe apoyo incondicional de sus padres, la ha hecho disciplina, organizada y muy fuerte, no sólo físicamente, también metal, “porque ahora no me quejo de muchas cosas, además me enfoco en mis proyectos y estudio mucho”, platica.

El apoyo más importante que ella obtiene es el de sus padres, con los hay gran acercamiento, así como con sus hermanas

El apoyo más importante que ella obtiene es el de sus padres, con los hay gran acercamiento, así como con sus hermanas a las que trata de motivar con el deporte “ahora mi mamá que siempre está conmigo, así como mi papá, realiza actividad física conmigo y eso es muy bueno para su salud”, comparte la deportista.

Sus programas

Aunque en su mente está en ganar el Carne Pro de la NPC, llegar a un Olimpia y destacar en su próxima competencia, también se concentra en sus planes y programas que van enfocados a la educación de buena alimentación en personas y niños.

“Espero que autoridades de alguna ciudad, así como de Xalapa, chequen mis programas más a fondo y los lleven a cabo en la ciudad. Ya fui al municipio con los regidores, pero sólo me dicen que los checarán y que están interesados, sin embargo, el deporte y la salud en general, no le toman mucha importancia”, detalla.

Dice que de este plan que tiene no obtendrá ningún beneficio, “sería más tratar de ayuda a personas para que tengan un mejor estilo vida y aparte una longevidad y eviten problemas de salud que nos matan actualmente”, indica la deportista.

Su mente está en ganar el Carne Pro de la NPC, llegar a un Olimpia y destacar en su próxima competencia

Recomendación

Keytt no recomienda totalmente que la gente haga físicoconstructivimo, porque no es un deporte totalmente sano, “les recomiendo que hagan fitness que se cuiden, que se mantengan saludables, ya si desean llevar a su cuerpo al extremo e ir un poco más allá, si lo pueden intentar. Cuando lo hice por primera vez me gustó como se ve mi cuerpo, además ahora que ya lo he hecho en varias ocasiones, me gusta desafiarme porque quiero ver que tan lejos puedo llegar”, comentó.

Para concluir, la deportista dijo: “A las personas le digo que principalmente se muevan, que se levanten de su zona de confort que su cuerpo se los agradecerá, a lo mejor en este momento no sientan una repercusión, pero en unos 5 o 10 años verán las consecuencias. Todo lo que puedan invertir en tiempo para cuidar su salud, ya sea física, mental alimentaria es tiempo y dinero que se van ahorrar en un hospital con un doctor”, concluye.