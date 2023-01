Lady Wind, imponente en los cuadriláteros veracruzanos

Xalapa, Ver.-Lady Wind, hija de Viento Negro y hermana de Viendo Negro Júnior e Hijo de Viento Negro vive un momento importante en la lucha libre xalapeña, pues a logrado ser campeona de Contacto Total, campeona veracruzana y campeona femenil en todo el Estado de Veracruz en Peso Gallo.

Sin embargo para lograr colocarse en la cima se aplicó desde que inició a practicarla hace 5 años, deporte que le inculcó su señor padre, el destacado gladiador, Viento Negro.

Para ella no ha sido fácil, pero tampoco difícil, pues en sus venas corre sangre de luchadora y de manifiesto están cuatro copas y 10 reconocimientos que ha conseguido a base de esfuerzo, dedicación, pero sobre toda por una destacada constancia que ahora la colocan como una de las enmascaradas más importantes, no sólo de Veracruz, sino a nivel nacional.

¿Además de ser luchadora que otra actividad tiene Lady Wind?

En entrevista para Diario de Xalapa, Lady Wind, quien actualmente es estudiante de preparatoria, compartió momentos importantes en su vida de luchadora y lo hizo para que sus seguidores conozcan un poco más de ella.

Ya en la charla, la orgullosa xalapeña externó que comenzó a practicar este deporte hace 5 años, pero arriba del ring tiene 3 y en ese tiempo ha conseguido destacados logros, entre ellos cuatro copas y tres títulos importantes.

Sin embargo explica que todo esto en gran parte fue por las enseñanzas de su padre, Viento Negro que se encargó de que ella perdiera el miedo al momento de volar y caer sobre sus rivales.

“Comencé a los 11 años, pero antes de entrar a practicar este deporte, estuve un año entrenando lucha olímpica con los profesores Óscar Aguilar y Belén Godos. Ellos son buena onda y les aprendí mucho”, dijo la luchadora.

¿Cómo fue su primer campeonato femenil?

Recuerda que a los 6 meses de su debut, logró su primer campeonato continental femenil que tuvo durante un año y que perdió en una defensa, sin embargo eso fue un detonante para querer mucho más en el deporte de los “costalazos”.

Luego llegaron más títulos, como el que tiene actualmente el de Contacto Total, previamente fue campeona veracruzana y campeona femenil en todo el Estado de Veracruz en Peso Gallo, además suma 10 reconocimientos en varios escenarios.

Su amor por la lucha libre, dice que fue por ver a su padre arriba el ring, algo que para ella “me pareció muy hermoso y más cuando llegaba mi papá con sus equipos nuevos y máscaras. Fue en ese momento que me decía a mí misma que de más grande quería ser como él y aquí estoy”, platicó.

Aunque reconoce que inicialmente no estaba muy convencida pero al ver a su hermano entrenar en Gym Hércules creció más el deseo de ser como ellos. Entonces tuvo que practicar la lucha olímpica para conocer las bases y lo hizo por consejo de su padre.

“En la lucha olímpica estuvo un año y estuve cerca de competir, pero no quise, porque mis deseos eran otros, que era la lucha libre, la verdad no estaba algo convencida o me faltaba el empuje que completara mi anhelo y llegó al ver entrenar a mi hermano, entonces dejé la olímpica y entre de lleno a la lucha libre y aquí andamos”.

Ahora Lady Wind es una luchadora consolidada que cuida mucho su identidad, pero sobre todo su calidad y es gracias al aprendizaje de su papá y de sus entrenadores, la Parkita Negra, Diamante Rojo e Hijo de Diamante Rojo, Skayde y Rey Pantera.

¿Con quien ha compartido luchas Lady Wind?

Además su conocimiento se ha visto nutrido en destacados carteles luchisticos en los que ha participado y que se han realizado en la Arena Xalapa, El Costalazo, Apollo Recio Style, Recinto Ferial de Banderilla, Arena Reencuentro y Tirantes Natural Gym, entre otros.

También ha hecho mancuerna con luchadoras de talla internacional entre ellas, Sexi Star, Lady Shany, La Hiedra y Lady Maravilla con las que ha compartido escenario más de una vez.

El nivel que tiene la ha llevado a arenas de Irapuato y a la gira del 30 aniversario de Triple A, además de pelear en México, Veracruz puerto, Tlaxcala otros estados más.

Reconoce que estar compartiendo escenario con luchadoras nacionales le han dejado bonitas experiencias, pero sobre todo muchas enseñanzas que ahora aplica cada vez que le toca salir al escenario.

Aunque sabe que tiene experiencia acepta que aún le falta mucho por aprender, por eso día a día se prepara a tope, pues desea un día ser una luchadora reconocida a nivel nacional e internacional, porque aspira a ser la “Reina de Reinas”, meta que tiene a largo plazo y que espera un día cumplir.

Las luchadoras que para ella sería bueno enfrentar son: Marcela, Faby Apache y Estéfani, ya sea en la Arena México con el Consejo Mundial de Lucha Libre o con la empresa de Triple A, pues anhela “poner en alto y representar a mi bella Xalapa”, dijo.

Por último la reconocida xalapeña dijo abiertamente y de corazón que “este deporte es mi vida, es amor, es una forma en la que te puedes expresar, la verdad es muy bonita. Las personas que deseen practicar un deporte, se las recomiendo porque te llena de vida y energía al darles salud, aunque tiene sus desventajas como alguna lesión, es un deporte maravilloso”.

Y agregó: “Mi vida antes de ser luchadora era muy tranquila, pero cuando comencé a practicarla me llené más de vida, porque pasas bonitos momentos que quedan para siempre”.

Lady Wind actualmente estudia la preparatoria con destacadas calificaciones. En mente tiene estudiar la carrera de Administración o Nutrición. Le encanta viajar y conocer nuevos lugares, además gusta tocar la guitarra y cantar melodías de Mon Laferte, Gloria Trevi y Carla Morrison. Cuando está relajada en casa escucha música clásica acompañada de un buen libro, además de atender a su mascota.

Lady Wind campeona femenil en todo el Estado de Veracruz en Peso Gallo / Foto: Cortesía | Lady Wind

Todos los días se levanta a las 5:30 de la mañana para arreglar sus cosas e ir a la escuela, al regresar come con sus padres, descansa un momento, hace tareas y se va a entrenar para regresar a dormir.

El 18 de febrero expondrá su título de Contacto Total en una gran función en el Coliseo San Bruno y aunque aún no le dan más detalles, la fecha ya está pactada para enfrentar a una rival que desea su título, y para eso está entrenando fuertemente.