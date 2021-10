María del Rocío, mujer atleta inspirada en ella misma

“Comencé a practicar deporte porque en una ocasión me desconocí en el reflejo de un espejo y me dije que esa persona que vi, no quería ser yo y fue cuando tomé la decisión de cambiar mi estilo de vida, porque sabía que de continuar así, mi salud estaría en peligro”, fueron palabras de María del Rocío Izquierdo Hernández, entrenadora y ciclista profesional.

Ahora la destacada atleta, originaria de Las Vigas de Ramírez, pero habitante desde hace 20 años de Banderilla, tras duro proceso de entrenamiento, es destacada ciclista, entrenadora y juez nacional e internacional de artes mixtas.

Su currículum deportivo incluye varios campeonatos en competencias nacionales e internacionales de ciclismo de montaña, pista y ruta.

Igualmente es juez y referente nacional e internacional de artes mixtas, Muay Thai y Kick Boxing. También es entrenadora profesional en fuerza deportiva y estética corporal hablado por el colegio de entrenadores, mientras que por parte del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) es entrenadora de fisicoconstructivismo, deporte que también práctica.

Actualmente es campeona del Mr. Xalapa, donde logró el título absoluto en la categoría Wellness Master. En esa disciplina está en preparación para una nueva competencia en el estado.

Recientemente tomó parte en un chequeo atlético en donde participó en distancia de 21k, estableciendo buen tiempo.

“Comencé a practicar deporte porque en una ocasión me desconocí en el reflejo de un espejo y me dije que esa persona que vi, no quería ser yo. A partir de ese momento comencé activarme deportivamente corriendo, después hice bicicleta y la combiné”, platicó en entrevista para Diario Xalapa, María del Rocío Izquierdo.

Recuerda que al incursionar en el ciclismo su condición se incrementó y buscó una alternativa más, que encontró en el ciclismo de montaña y finalmente de ruta.

“Al gustarme el ciclismo, lo hice en montaña. Posteriormente comencé en ruta. Una vez que tomé practica y condición entré en competencias seriales locales y al ganar me motivé cada vez más. Al ganar en eventos, siempre fui por otro más, así fue como me desarrollé como deportista”, indica.

Lo conseguido por la entrenadora ha sido en gran parte por al valioso apoyo de sus dos hijos y esposo, quienes también practican el deporte.

“Mis hijos Ana y Édgar Viveros Izquierdo junto a mi esposo, José Alfredo Viveros, con quien llevo 22 años de casada, son mi mayor motivación y respaldo. Definitivamente ellos me impulsan a seguir adelante”, señala.

Y agrega: “Somos una familia de deportistas. Mi esposo practica ciclismo de montaña y mi hijo de 17 años ha practicado, basquetbol, futbol americano, levantamiento de pesas y actualmente es competidor de Muay Thai y Kick Boxing. Mi hija le gusta el gimnasio y estudia artes visuales en la universidad”.

El camino de María del Rocío no ha sido fácil, porque ha encontrando a personas que han tratado de frenar su desarrollo como deportista, sin embargo nunca se da por vencida y sigue avanzando motivada por ella misma.

“Entre algunas cuestiones aun machistas, entre diferencias de genero, y cuestión de planeación, luego no es equitativo. Me he encontrado con personas, que sino eres de un equipo, hay cierta discriminación y no te dan importancia, no te clasifican por no tener un equipo o estar entrenando en algún gimnasio”, dice.





“Finalmente eso es una especie de mafia o contubernio con la propia federación, ya sea de ciclismo o de otra disciplina, porque lo he vivido en otras disciplinas, para mi eso es una mafia”, asegura la entrenadora.

Puntualizó que esas personas deciden a que equipo o atleta deben ayudar a sobresalir, y “cuando llega alguien que no es conocido y no está en un equipo, desprestigian la carrera de antigüedad. Entonces lo que hacen, te rechazan o te clasifican mal, te cierran las puertas y te generan trabas para que no puedas competir y avanzar a nivel nacional”, expresó la deportista.

Por este tipo de contratiempos, se enfoca en entrenar más fuerte por sí misma y con su especialidad en entrenadora de fuerza deportiva y estética que utiliza en gimnasio al aplicarla de acuerdo a su necesidad, ha llegado muy lejos destacando no sólo en ciclismo, también en fisicoconstructivismo.

Para concluir, le dice a las mujeres que se atrevan a practicar un deporte y “que sigan adelante y si llegan a la meta y les ponen alguna traba, porque sobresalen más que otras, no importa, finalmente habla por si mismo su trabajo. Siempre lo que hagan que sea por si mismas y que nunca lo hagan por otras personas. No importa si es en forma recreativa, finalmente estamos para vivir y disfrutar ese proceso del ejercicio, pero que nunca se detengan como lo hago yo”, concluyó.