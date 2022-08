Atleta pide apoyo para asistir a mundial de Ultra Distancia en Tailandia; la historia

En noviembre en la ciudad de Sharmei, Tailandia, se realizará el Mundial de Ultra Distancia en la que se darán cita corredores de varias partes del mundo y México estará presente con tres atletas de los que uno es veracruzano.

Osvaldo Yair Peredo Matla, oriundo del municipio de Xico será de los atletas que asistan, porque meses antes logró su calificación a la importante competencia, sin embargo para asistir requiere una suma importante de dinero para cubrir sus gastos.

El estudiante en licenciatura del Deporte, la mañana de hoy llegó a la capital veracruzana para informar ante medios de comunicación lo que necesita para asistir y representar a México en Asia.

Deportes Xalapeños logran medalla de oro en clasificatorio nacional; la historia

“Ando buscando el apoyo de personas, empresarios y si se puede del señor gobernador, Cuitláhuac García Jiménez”, señaló Osvaldo.

Detalló que solo logró ganar su pase y que el gasto deberá cubrirlo el mismo “y es un gasto elevado, por lo que ando tocando puertas, el que quiera apoyarme, aquí traigo mi lona, se aceptan donativos de lo que quieran apoyar”, indicó.

El atleta dijo que su derecho a representar a Veracruz y México a nivel internacional lo consiguió hace dos meses en importante evento atlético de Trail “y ahora soy seleccionado para ir”, dijo.

¿Cuándo se realizará Mundial de Ultra Distancia?

La justa se realizará del 1 al 6 de noviembre y si todo resulta a lo planeado por el xiqueño, partirá a Tailandia el 23 de octubre para aclimatarse y entrenar allá, “porque deseo traer un buen resultado para el país”, compartió.

Remarcó que será el primer veracruzano que participará en un mundial de Ultra Distancia en la que competirá en 80 kilómetros, “por lo que ando buscando el apoyo para estar 17 días por allá; lo que necesito es aproximadamente de 80 a 90 mil pesos”, indicó.

Te puede interesar: Rinden homenaje póstumo a nadadora Ana Graham, excampeona nacional

El atleta Osvaldo Yair Peredo Matla necesita apoyo para asistir y representar a México en Asia | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

El atleta de realizar el viaje lo haría sólo y sin entrenador, porque él mismo ha hecho su plan de trabajo que hasta este momento le ha dado destacados resultados en competencias nacionales.

Por varios días se ha dado a la tarea de tocar puertas y ahora desde la capital veracruzana le pide al alcalde del municipio de Xico, Luis Yoval Maldonado, “que apoye al deporte, la verdad estamos haciendo algo bien para Veracruz, vamos a poner en alto obviamente al estado, ojalá me pueda apoyar. La Asociación con la que vamos no está relacionada con la Comude ni el IVD, pero soy veracruzano y necesito el apoyo”.

Al señor gobernador ya le giramos un documento del cual no hemos tenido solución desde hace aproximadamente un mes, el único que me ha apoyado es el diputado Zárate, ya tuve encuentro con él y ha sido el único que me ha brindado ayuda, es una cantidad que me ayudó mucho, pero aun falta. Ahora estoy trabajando y haciendo rifas, recorrido y vamos poco a poco.

Aquellas personas que deseen brindar ayuda al atleta de Xico, lo pueden hacer a la siguiente cuenta Bancomer: 4152 3133 6957 6462 a nombre de Osvaldo Yair Peredo Matla.