De natación a la halterofilia: Oswaldo Bravo se prepara para su primer mundial, la historia

Veracruz, Ver.- Con 17 años, Oswaldo Bravo Alvarado se alista para su primer mundial en halterofilia que lo ayudará a impulsar su sueño hacía los Juegos Olímpicos.

En entrevista para Diario de Xalapa, Oswaldo se considera un deportista nato que inició su carrera dentro de la actividad física en natación para más tarde practicar judo, con el que participó en dos Panamericanos que se celebraron en Ecuador y otro en Guadalajara, Jalisco en México.

¿Cómo llegó a la halterofilia Oswaldo Bravo?

Relata que llegó a la halterofilia en el 2018, pues mientras se preparaba para una competencia internacional su instructor le pidió que fortaleciera sus piernas con el levantamiento de pesas.

Asegura que, aunque disfrutaba del judo, la halterofilia también le agrado por lo que combinó ambas disciplinas por algún tiempo.

Sin embargo, durante la pandemia se decidió por quedarse en el equipo del maestro Joel Mackenzie quien dirige la halterofilia.

“Empecé en las artes marciales, practicaba judo, estuve del 2017 al 2020 y tuve algunas participaciones, dos panamericanos; donde quede en el séptimo y el otro en octavo, cuando me preparaba para una competencia mi entrenador me dijo que debía fortalecer las piernas y me trajo a halterofilia, la verdad es que me gusto mucho este deporte y estuve practicando ambos a la vez pero cuando vino pandemia todas las actividades de judo se suspendieron y las de halterofilia se llevaron en línea”, explica.

Comenta que durante la pandemia tuvo algunas participaciones y un panamericano, pero todo se realizó vía online, su primera participación la realizará en el Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia que se celebrará en Lima Perú, para lo cual se está preparando.

Con 17 años, Oswaldo Bravo Alvarado se alista para su primer mundial en halterofilia que lo ayudará a impulsar su sueño hacía los Juegos Olímpicos | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Podríamos decir que sería mi primera participación en este deporte, estoy muy emocionado porque soy el único veracruzano dentro de esta categoría y llevo probabilidades de subirme al pódium puede ser bronce, plata u oro, no lo sé, voy dispuesto a divertirme, a hacer lo que he estado practicando a dar lo mejor”, expresa.

Destaca que su sueño es seguir compitiendo en esta disciplina hasta llegar a los Olímpicos representando a Veracruz y a México.

“Me encantaría llegar a unos juegos Olímpicos para representar a México y a Veracruz que es donde nací, sería un honor muy grande y todo es cuestión de constancia, de disciplina, de seguir practicando, tengo al mejor maestro Joel Mackenzie que lo veo más como familia porque me ha ayudado mucho a superarme en este deporte”, dice.

Oswaldo combina su entrenamiento deportivo con sus estudios ya que actualmente cursa la especialidad de mecatrónica en el cuarto semestre de bachillerato del Conalep plantel II de Veracruz.

Asegura que tanto el director como sus profesores le han brindado todas las facilidades para que adelante trabajos y proyectos para que pueda ausentarse de la escuela para participar en el Mundial de Pesas que se desarrollará a finales de este mes.

Destaca que su sueño es seguir compitiendo en esta disciplina hasta llegar a los Olímpicos representando a Veracruz y a México | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Hijo de padres que son maestros en Educación Física, Mario Bravo Rosas y Verónica Alvarado Merinos, menciona que además de consolidarse como deportista también aspira a realizarse profesionalmente.

Comenta que le gustaría estudiar algo relacionado al deporte, como fisioterapeuta o incluso maestro de Educación Física como sus padres.

Oswaldo Bravo solicita apoyo para seguir sus sueños

Cabe destacar que Oswaldo Bravo realizó una colecta de rifas y venta de chocolates para juntar el dinero suficiente que le garantizará su participación en el mundial que se llevará a cabo en Lima, Perú.

El veracruzano logró juntar el dinero suficiente a base de patrocinios y promete dar su mejor actuación para subirse al pódium y traerse una presea.