Una vez más Xalapa mostró su potencia en el Parapowerlifting

Contentos y con deseos de seguir mejorando, los xalapeños Daniel Hernández Luna y Niza Marian Hernández Aguilar regresaron de los juegos Para Nacionales de Para Powerlifting que se desarrollaron en Hermosillo, Sonora, donde lograron colocarse en la segunda posición.

Daniel, que participó en sus primeros Para Nacionales, se colgó la medalla de plata en la categoría Rockie 15-20 años de la división hasta 49 kilogramos al levantar 95 kilos. El joven que es entrenado por la destacada profesora Mariela Ferrer Sánchez, logra estar en el selectivo que se presentará en los primeros Juegos Para Panamericanos que se realizarán en Bogotá, Colombia.

En cuanto a lo hecho por Niza, ganadora del segundo lugar, igualmente mostró gran nivel y deseos de continuar creciendo en este deporte que le ha brindado mucha seguridad.

¿Quién ganó medalla de oro en categoría Rockie de la División?

Además el alumno de Luis Enrique Del Valle, Gerardo Hernández Rodríguez logró la medalla de oro por segundo año consecutivo en la categoría Rockie de la División hasta 73 kilogramos.

Los xalapeños al estar en tierras veracruzanas ambos coincidieron que continuarán trabajando para alcanzar los próximos objetivos, sin embargo esperan que la autoridad les brinde más apoyo para cumplir debidamente con los procesos de competencia.

“Ojala la autoridad nos mire y nos dé el apoyo correcto, porque hemos respondido en cada competencia que vamos con medallas”, dijeron ambos.

La entrenadora Mariela Ferrer Sánchez se mostró contenta por alcanzar estos lugares con sus alumnos, por lo que ahora dice buscarán presentarse en Guadalajara, un evento sumamente importante.

Daniel Hernández Luna y Niza Marian Hernández Aguilar regresaron de los juegos Para Nacionales de Para Powerlifting | Foto: Cortesía | IVD

“Estamos en espera de más apoyo, tenemos el transporte vía aérea, pero alimentación no tenemos y ya vieron lo importante que son estos filtros, aunque es un abierto, el ranking será oficial y es lo que buscamos con David Montiel para que Conade y Federación lo miren y empezar un proceso de apoyo, pero veremos qué pasa”, indicó.

Ferrer Sánchez dijo sentirse triste, porque competencias, una de ellas en Mérida, Yucatán donde lograron cuatro oros, dos platas, un cuarto lugar y tres primeros lugares absolutos del internacional xalapeño experto en powerlifting, David Montiel Caballero estuvieron a punto de viajar sin uniformes de deporte adaptado.

¿Qué necesitan los atletas para competir?

“La verdad es algo muy lamentable, parece que no tienen interés en los atletas y más con capacidad diferente. Los uniformes que no dieron son para personas convencionales, es algo muy triste todo esto”, dijo.

Destacó que se tuvo que negociar con el instituto los uniformes para ir a Hermosillo “y de no presentarnos con el uniforme nos pudieron sancionar, porque debemos ir como selección del Estado. Además no les dieron maleta ni gorra, apuradamente fue el uniforme y el que le mandaron a Daniel, que es de talla baja, era de persona convencional, no se vale esto”, indicó.

“Ojalá el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez ponga más atención en estos detalles, porque eso es discriminación, y dicen que no pasa esto, claro que pasa, al comportarse con nosotros así. Estos atletas traen medallas y medallas que bajan un recurso, más recurso que el convencional y como nos tratan, de que se trata esto”, afirmó.

“Igualmente pido ponga más atención el director del IVD para que no sigan perjudicando a los para atletas que aunque somos pocos siempre logran medallas. Ahora con David Montiel esperamos nos apoyen para que continúe con su proceso para eventos internacionales, pero es muy complicado sin el apoyo que el IVD está obligado a brindarnos, pero como dije es muy difícil, parece que las personas que conducen el recurso no saben de competencias”.

“Otro punto muy importante es el lugar donde estamos entrenando, con cosas prestadas, la verdad no se vale, ojalá el Gobernador atienda nuestro llamado que es urgente”, concluyó.