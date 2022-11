¡Talento para el tenis desde pequeña! Conoce a Hanne Estrada

Veracruz, Ver.- Mientras acompañaba a su hermano a su práctica de tenis, Hanne de apenas tres años tuvo su primer contacto con una raqueta sin imaginar que se convertiría en una de las estrellas veracruzanas de este deporte.

Ahora con 13 años, Hanne Estrada aspira a ser una de las máximas figuras a nivel nacional e internacional inspirada en sus estrellas Roger Federer y la polaca Iga Swiatek al ser la única veracruzana jugando al tenis.

Te puede interesar: Antonio Pérez Cabrera leyenda viviente del beisbol veracruzano

¿Cómo inició la tenista Hanne en el deporte?

En entrevista para Diario de Xalapa, Hanne relata que tenía entre dos a tres años cuando tuvo su primer contacto con una raqueta de tenis, que los profesores le daban para entretenerla mientras esperaba la práctica de su hermano, quien también practicaba el deporte.

Deportes ¡Un tiburón en Qatar! Jarocho apoya a México en el mundial de futbol

“Yo empecé en el tenis cuando tenía dos o tres años, acompañaba a mi hermano a sus entrenamientos, me dieron una raqueta para entretenerme y un profesor vio talento en mí, así que empecé a practicar”, expresa.

Menciona que su primera participación se dio a los 5 años en la ciudad de Coatzacoalcos, que se convirtió en su primera derrota.

“En mi primera participación me dejaron sacar por abajo, porque aún no tenía el saque por arriba, había entrenado, pero todavía no tenía la preparación, así que me derrotaron, pero lo tomé como un aprendizaje”, afirma.

Cinco años más tarde y con más entrenamiento, Hanne tuvo su primer nacional en la ciudad de San Luis en donde quedó como ganadora del torneo que la impulsó a continuar en el deporte hasta llegar a su primer internacional como integrante de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

“Llevo varias competencias, ya conseguí mi primer título ITF cuando me fui tres semanas a Trinidad y Tobago, en cada torneo que participó veo que voy avanzando y me gusta, no me veo haciendo otra cosa”, menciona.

Hanne es estudiante del segundo año de secundaria y toma sus clases vía remota lo que le permite llevar su entrenamiento sin descuidar sus clases | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

¿Qué países ha visitado Hanne gracias al tenis?

Este deporte le ha permitido presentarse en varias competencias y así viajar por el mundo a países como Guatemala, Bolivia, Perú, Trinidad y Tobago, El Salvador, Estados Unidos, República Dominicana, entre algunos más.

Hanne es estudiante del segundo año de secundaria y toma sus clases vía remota lo que le permite llevar su entrenamiento sin descuidar sus clases.

“Yo estoy en una escuela especial para deportistas, tomo mis clases en línea, antes asistía a clases normales, pero desde el Covid me acostumbré a estar en línea de esa forma puedo entrenar sin problemas”, afirma.

Su sueño es asistir a un mundial de tenis y clasificar en los Grand Slam para seguir los pasos de sus estrellas favoritas, Roger Federer el extenista profesional suizo, así como Iga Swiatek, quien actualmente ocupa el primer lugar de la WTA que es la clasificación mundial de tenistas profesionales femeninas.

“Admiro a Federer, él es mi favorito, ya se retiró y de las niñas mi favorita es Iga Swiatek, me gusta mucho su juego que es muy de atacar e irse para adelante”, señala.

Su sueño es asistir a un mundial de tenis y clasificar en los Grand Slam para seguir los pasos de sus estrellas favoritas, Roger Federer e Iga Swiatek | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Hanne asegura que su mayor motivación para avanzar en este deporte la tiene en casa donde sus padres, abuelos y hermano la impulsan para seguir adelante, sin importar las derrotas, pues todo es parte de un aprendizaje para alcanzar los sueños.

“Mi papá jugaba tenis cuando era chico y ahora mi hermano y yo jugamos tenis, cuando salimos a competencias viajamos todos en familia, mis papás y abuelos siempre están pendientes de mis torneos, me motivan mucho”, declara.