¡Títulos, campeonatos de goleo y más! Paulino y su trayectoria en el futbol

Paulino Olmos Mendoza, originario de Rinconada y habitante de Xalapa desde los 7 meses de edad, es un personaje importante en el futbol local, pues su historia está llena de logros y anécdotas que siguen vigentes en la memoria en aquellos que lo vieron jugar al futbol.

El ahora entrenador, es hermano de René y Martín, ambos exjugadores profesionales con Delfines de Xalapa.

Te puede interesar: Ciclismo, pesas y más en la tercera semana de los Selectivos Estatales

“Calli” como lo conocen, para alcanzar los lugares en los que estuvo trabajó muy fuerte hasta ser ese futbolista alegre, ganador, pero sobre todo humilde.

Deportes Xalapa es potencia en lucha; 37 deportistas lograron triunfos

¿Cómo inició la historia de Paulino Olmos Mendoza?

La historia de Paulino inició desde los 6 años de edad y fue cuando tuvo la oportunidad de jugar con el equipo Osos Grises; en ese conjunto estaba su hermano Martín que era 3 años mayor.

Aunque era el más pequeño, Paulino nunca tuvo miedo de enfrentar a rivales más grandes, es más, fue motivante, pues aprendió a ser un elemento fuerte.

Recuerda Paulino que era muy chico pero al mismo para él era muy bonito jugar, “porque representaba un barrio, éramos más nobles en aquel tiempo y recuerdo que fue en el antiguo torneo que tenía la promotoría, los duelos eran en el campo Anexo”, platicó.

Sus siguientes equipos fueron, Milemán de Pepe Lomán, Dique, Faj-21, Famza, entre otros muchos más, con los participó en varios torneos.

“Recuerdo jugar en los Campos Juárez, que era la Liga Xalapeña; en el campo Anexo; la Normal, Ferrocarrilero, Contituyentes, AEX, Lagunilla, anduvimos recorriendo casi todas las ligas aquí en Xalapa”.

“Íbamos a donde nos invitaban sin cobrar un peso, a veces la gente pensaba que cobrábamos y era falsa idea. Nosotros íbamos de corazón, por disfrutar el futbol. Afortunadamente tuve la suerte de jugar en las bellas canchas de Xalapa”, platicó desde la USBI.

Paulino nunca tuvo miedo de enfrentar a rivales más grandes, es más, fue motivante, pues aprendió a ser un elemento fuerte | Foto ilustrativa: Edgar Negrete | Cuartoscuro

A su paso por los diferentes conjuntos, consiguió títulos de liga, copa y campeonatos de goleo, algo que disfrutó, pues dice: “Tratábamos de jugar, no con equipos buenos, sino con equipos donde nos sentíamos a gusto y afortunadamente se dieron los cosas”.

El profesional

A los 16 años de edad, ya con más experiencia tiene su última temporada en el amateur con el Deportivo Famza, conjunto patrocinado por la señora Gloria Zárate.

En los 90 llegó a la capital el profesional a través de Delfines de Xalapa con la Tercera División, momento que aprovechó para incursionar y aunque peleó un puesto no debutó ahí, lo hizo con Cafeteros de Coatepec.

“Esta oportunidad fue porque en los 90 llegó el futbol profesional a Xalapa con los antigüos Delfines de Xalapa en la Tercera División. Tenía 16 años, pero mis hermanos ya estaban en el club. Yo era delgado, chaparrito y ellos no querían que jugara porque sentían que me faltaba un poco más, algo que acepté”, explicó.

Con el tiempo entró al equipo piloto y se mantuvo un año hasta que decidió marcharse a Coatepec que sería de Tercera.

Jugando con Cafeteros enfrentó a sus hermanos que eran parte de Delfines de Xalapa. “Fue una experiencia bastante bonita, porque imaginate, no es fácil que jueguen a nivel profesional tres hermanos. Recuerdo que en un clásico en el Quirasco, no ganaron 2-0 y en Coatepec empatamos 2-2. Son experiencias que se quedan para siempre y más para mis papás”, platicó.

Paulino Olmos Mendoza, conocido como “Calli” trabajó muy fuerte hasta ser un futbolista alegre, ganador, pero sobre todo humilde | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

¿A qué otros equipos perteneció?

Los siguientes equipos de Paulino fueron, Cafeteros de Coatepec, Córdoba, Delfines de Xalapa y Cancún, este último conjunto fue donde se lesionó a los 23 años, motivo por el que se alejó del profesional a temprana edad. Con Delfines se mantuvo del 95 al 99.

Otra importante experiencia el estar con Tiburones Rojos del Veracruz en la etapa de Tomás Boy y llegó su invitación tras un duelo entre Delfines y escualos, por lo que asiste y convive con jugadores como Antonio Carlos Santos, Turco Apud, Niver Arboleda, José Luis González China y Adolfo Ríos.

Su vida futbolística profesional inició a los 17 años y terminó a los 23 por romperse el menisco interno de la pierna derecha, estando en plenitud con aspiraciones a jugar en Primera División.

Actualmente es entrenador de una escuela de futbol de la Universidad Anáhuac; tiene título profesional de entrenador por parte de la Federación Mexicana de Futbol con experiencia en dirigir a equipos de Tercera División y amplio conocimiento en fuerzas de varias categorías.

Tengo una esposa que conocí por al futbol, tengo tres hijos, tengo un trabajo que es gracias este deporte y eso es lo más bonito, mi mamá me sigue apoyando, me siento físicamente y mentalmente bien. Estoy cerca de cumplir 50 años y me sigue apasionante el fut como cuando me inicié, concluyó.