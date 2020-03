Sigue la cancelación de eventos deportivos: ahora es el triatlón a Isla de Sacrificios

Veracruz, Ver.- Debido a la emergencia sanitaria derivada del brote de coronavirus a nivel mundial, el comité organizador de la décima edición del triatlón de medias distancias y sprint “Fuga de Isla de Sacrificios” informó que este evento ha sido cancelado de manera oficial.

A través de un comunicado la empresa Bike and Run, que dirige Francisco Reséndiz Guevara, ha dado a conocer que la decisión se tomó en acuerdo a la solicitud de las autoridades y de la propia Federación Mexicana de Triatlón, que han sugerido descartar los eventos con congregaciones masivas en todo el país y Veracruz no es la excepción.

Hemos sido informados por las autoridades correspondientes y la Federación Mexicana de Triatlón AC, de la suspensión de toda actividad deportiva hasta nuevo aviso, esto con motivo de la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19. En Bike and Run y Experiencia Deportiva es nuestra prioridad cuidar la integridad y salud de los competidores, entrenadores, público en general, staff y socios comerciales

Francisco Reséndiz Guevara

El mismo agrega que por este motivo se tomó la decisión de suspender el triatlón de medias distancias y sprint Fuga de Isla de Sacrificios, a realizarse el próximo 29 de marzo aquí en la zona conurbada Veracruz y Boca del Río.

“Estaremos atentos de la situación y trabajaremos con las autoridades y partes involucradas para una reprogramación del evento. Agradecemos su comprensión y apoyo, esperando vernos pronto los mantendremos informados”, concluyó el aviso.

El futbol veracruzano también se detendrá

El futbol organizado en el estado de Veracruz detendrá sus actividades indefinidamente debido a la crisis de salud mundial a causa del coronavirus.

El titular de la Asociación de Futbol Amateur del Estado de Veracruz, Armando Muñoz Osornio, informó que la determinación se hace en acuerdo con las autoridades de salud federales y estatales, así como por la Federación Mexicana de Futbol.

“Estaremos enviando el comunicado a las ligas de todo el estado y pararemos, y hasta nuevas indicaciones tanto estatales como nacionales estarían quedando pendientes; no se cancelan, solo se recorrerían las fechas”.

Sobre las ligas que están preguntando si pueden concluir algunos de sus eventos, el dirigente expresó que se está atendiendo una situación de salud peligrosa, que en este caso busca proteger a los niños, jóvenes y adultos que practican el futbol, por lo que es necesario que paren.

Es algo a nivel mundial, yo creo que tenemos que obedecer órdenes tanto del gobierno, yo creo que Gobierno del Estado debe mandar comunicado, si no es que ya lo mandó; esperemos por parte de las ligas federadas, si nosotros la federación nos manda un comunicado que se cancela a todas las ligas, pues hay que cancelar, las que estén federadas por parte del sector así será

Armando Muñoz Osornio

Dijo que aunque el comunicado no se ha dado a conocer de forma oficial, es prácticamente un hecho que no habrá actividad del futbol amateur no solo en Veracruz, sino que en todo el país.