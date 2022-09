Carlos Alcaraz, nuevo monarca del US Open y número uno del mundo

La historia del deporte blanco vivió un nuevo capítulo de la mano de un tenista que está llamado a marcar una época. Con apenas 19 años de edad, Carlos Alcaraz se quitó el mote de ‘Carlitos’ y puso su nombre entre los ganadores de un Grand Slam. El murciano empleó cuatro sets para superar (6-4, 2-6, 7-6 y 6-3) al noruego Casper Ruud en la final del Abierto de Estados Unidos 2022.

De esta forma no solamente saldrá de Nueva York con el título bajo el brazo, de paso se convirtió en el tenista más joven en ser el número uno del mundo. El futuro del tenis está en manos de Carlos Alcaraz.

Poco o nada le afectó al español el llegar después de tres batallas a cinco sets, el apartado físico no fue un obstáculo para un jugador que apenas en su segunda participación en el cuadro principal del US Open, logró alzar el título.

Alcaraz tuvo que lidiar con un rival al que ya le había ganado en sus enfrentamientos previos, pero que llegaba más fresco. El pupilo de Juan Carlos Ferrero lució sólido desde el fondo de la pista y en sus turnos al saque, llevándose el primer episodio sin mayores contratiempos.

Ruud reaccionó en el segundo episodio y cuando parecía más fuerte, Alcaraz se aferró a su servicio para llegar al tiebreak. Si en los juegos anteriores ese había sido su punto débil, en esta ocasión se impulsó del apoyo del público para ponerse a solamente un set de la gloria.

Ya en el cuarto episodio, a Carlos le alcanzó con un punto de quiebre para llevarse el triunfo de la Arthur Ashe Stadium.

La ATP tiene un nuevo número uno del mundo y un nuevo ganador de Grand Slam, convirtiéndose en el noveno en activo en contar con un grande es su palmarés.

