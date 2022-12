Tiene 14 años y David ya es promesa del boxeo nacional

Boca del Río, Ver.- Con 14 años David Reyes Rojas se postula como el campeón de la Nacional de Boxeo Junior tras derrotar a sus rivales de Oaxaca, Querétaro y Colima para obtener su primera medalla de oro.

El estudiante de tercer grado de secundaria tuvo una gran participación durante el pasado torneo que se celebró en la Ciudad de México donde se trajo el oro y ahora se prepara para el Nacional de Oaxaca.

En entrevista relata que fue a los 10 años cuando tuvo su primer acercamiento con el box, ya que cuando se dirigía de la escuela a su casa pasaba cerca de un gimnasio donde veía a otros chicos entrenar.

Con disciplina David planea llegar al triunfo | Foto: Raúl Solís

“Cuando tenía 10 años pasaba por un gimnasio donde entrenaban box, un amigo me animó a ir y llegamos al lugar, en ese tiempo el gimnasio estaba en el segundo piso de una casa, ahí empecé a entrenar, desde el principio me sentí muy atraído por el box, conocí a Edgar mi actual entrenador”, expresa.

Tres años después y con algunos sparrings se presentó a su primer nacional en el Festival Olímpico en donde para sorpresa de todos se trajo la medalla de bronce, pero con miras de continuar preparándose para regresar por el oro.

“Mi primera participación fue el año pasado donde me traje el bronce en el Festival Olímpico, pero me quedó la espina de volver a competir y ahora sí alcanzar el oro, la meta se cumplió, la verdad es que estoy muy feliz no me veo haciendo otra cosa que seguir compitiendo”, menciona.

Actualmente David se prepara para el Campeonato Regional que se celebrará en el estado de Oaxaca del 14 al 18 de diciembre donde espera repetir el triunfo.

Su máximo sueño es llegar a un internacional para alcanzar a sus estrellas.

“Me estoy preparando para el regional, ya vienen vacaciones y pienso seguir practicando espero tener la oportunidad de llegar a mi primer estelar y por supuesto estar en un campeonato mundial esperando que la federación nos voltee a ver”, afirma.

¿Qué aspiraciones académicas tiene David?

David alterna el deporte con sus estudios pues también aspira a convertirse en un licenciado en Educación Física o alguna carrera que se relacione con el deporte.

Asegura que cuenta con el apoyo de su entrenador, pero también de sus padres y hermana quienes lo impulsan a seguir adelante en su carrera deportiva.

“De mi familia soy su orgullo, mis papás me apoyan muchísimo con mis entrenamientos y mis estudios y mi hermana también se siente muy orgullosa de mi”, destaca.