Usain Bolt conduce en México el coche de Fórmula E que posee el récord mundial

El exvelocista Usain Bolt, ocho veces campeón olímpico, condujo este sábado el GENBETA, el coche eléctrico de la Fórmula E con el cual se impuso el récord mundial de velocidad en pista cubierta, con 218,71 kilómetros por hora en julio del año pasado.



"El coche de carreras GENBETA es como un cohete sobre ruedas. Tener la oportunidad de conducirlo fue una experiencia alucinante", dijo el multicampeón mundial de atletismo.



Bolt, de 37 años, se encuentra en México para promocionar el arranque de la décima temporada de Fórmula E que tendrá lugar más tarde sobre la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana, en la que el jamaicano condujo el auto denominado GENBETA.

El conocido como 'el hombre más rápido del mundo del atletismo' probó el auto y lo llevó de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.89 segundos; dio una vuelta completa al circuito de la Ciudad de México.



"La potencia desde el principio fue una gran sorpresa y la adrenalina que sientes está en un nivel diferente. Conducir este auto no se parece a nada que haya experimentado. Me dijeron que en cuanto conduces no quieres parar y tenían razón", mencionó Bolt al bajar del auto.



El piloto británico Jake Dennis, del equipo Andretti, actual campeón del campeonato de Fórmula E, y David Coulthard, expiloto de la Fórmula 1, estuvieron presentes para brindar asesoría a Bolt previo a su prueba.



"Me impresionó la concentración y el deseo de Usain para llevar a cabo esta prueba. Pon al hombre más rápido del mundo en este increíble auto de carreras y siempre lo llevará al límite. Una vez campeón, siempre será campeón", subrayó Coulthard, expiloto de escuderías como Williams, McLaren y Red Bull en la F1, quien hoy es comentarista para la televisión.

El auto GENBETA tiene una variedad de modificaciones respecto a las que usan los monoplazas de generación tres (GEN3) de la Fórmula E que utilizan los 22 pilotos de los 11 equipos desde el año pasado en el campeonato y que es capaz de alcanzar hasta 322 kilómetros por hora