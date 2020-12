Xalapeña es árbitra internacional... de taekwondo

Xalapa, Ver.- En 2018, la xalapeña Margarita Alvarado Tejeda sentó un precedente en el estado al lograr certificarse como árbitra internacional de Taekwondo, con lo cual se convirtió en la primera mujer veracruzana en alcanzar este grado.

Cinta negra 4° Dan, a sus 40 años de edad, la deportista, jueza y académica se actualiza día a día, comparte su conocimiento y se desempeña como presidenta del Colegio Estatal de Árbitros de Taekwondo.

Llegar a donde está, dice en entrevista, le genera un gran compromiso consigo misma y con los demás porque, explica, uno de los grandes desafíos del Taekwondo es adaptarse y aceptar que tanto atletas como maestros desconocen el reglamento actualizado porque está en constante cambio.

“Cada vez que hay un evento mundial hacen ajustes al reglamento porque está la cuestión de quedar como deporte oficial en Olimpiadas. Lo que hoy está establecido, mañana hay un evento internacional, ven que existe un problema y lo cambian. El Taekwondo mismo, cuando yo era competidora, es otro al de ahora. La dinámica es totalmente diferente”, explica.

Margarita, quien también se desarrolla profesionalmente como arquitecta y durante algunos años se dedicó al arte escénico y la promoción artística y cultural, confirma que el deporte es su gran pasión y a él dedica tiempo, esfuerzo, disciplina, estudio y trabajo duro.

Su ideal es que todos los maestros y en todas las escuelas de Taekwondo de la entidad se sepa el reglamento, el deporte se desarrolle de mejor manera y haya un mejor nivel.

Otro de sus deseos es que las autoridades deportivas vean a los talentos de esta área y los apoyen, pues solo para ejemplificar un poco del panorama actual expone que aproximadamente el 80 por ciento de la sección estatal de Taekwondo no tiene una holgura económica, lo cual significa un obstáculo para invertir en formación y asistir a eventos donde puedan obtener puntos de “ranking”.

“Somos muy luchones, tenemos un corazón muy grande, pero hay mucho sacrificio por parte de las familias para poder llevar a un niño a entrenar y para costearle lo necesario si tiene habilidades para ser parte de una selección. Presentarse en un solo evento nacional puede salir en unos 10 mil pesos”.

Con respecto a la problemática del reglamento, dio a conocer que con la pandemia se ha logrado mantener una capacitación constante vía virtual.

“Desde que llegué al Colegio, en cada evento organizamos una clínica para los jóvenes interesados y cada torneo es una escuela para jueces, también tenemos reuniones los fines de semana y ahora de manera virtual se ha facilitado un poco más. Al poder eliminar los costos de viaje para sesiones presenciales, estamos en continua capacitación virtual”.

ÁRBRITO IDEAL

Con respecto a quién cree que es un buen árbitro, opina: “Aquel que no se ve en la pelea, quien pasa desapercibido pero lleva y guía para que los combatientes se luzcan, hagan sus técnicas, sus puntos y gane quien tenga la mejor habilidad y la mejor estrategia.

Ese es el mejor árbitro, el que no se ve, y para poder lograrlo se necesita un perfecto dominio del reglamento, una movilidad en el área y, a veces, hasta leerles la mente a los atletas. Tienes que inmiscuirte, guiarlos y que ellos no hagan faltas, que no se desesperen, que los ‘coach’ no se alteren. Creo que es la parte que más me gusta y apasiona del mundo del arbitraje, la dinámica en el área de competencia”.

Margarita Alvarado, quien se adentró al mundo del Taekwondo desde los 14 años, apunta que al arbitraje no se le da la importancia que requiere.

“Siempre que vamos a un evento el árbitro llega primero y es el último en irse. Los atletas no saben el reglamento, nos echan la culpa de que pierden, los mismos ‘coach’ no saben el reglamento y mandan a sus atletas a hacer cosas que no deben en el área de combate. Todavía hay mucha ignorancia del reglamento del Taekwondo”, puntualiza.

En cuanto a cómo vislumbra el futuro cercano para este arte marcial, mantiene la esperanza en que llegará el momento del regreso. Por ahora, cree que aún falta porque en México no hay ni la tecnología ni la disciplina para poder regresar a un evento presencial, especialmente si se habla de niños.

Y es que ejemplificó que en Corea ya hubo una actividad universitaria grande que duraba normalmente dos días y ahora se extendió a l0 porque entraban muy pocos atletas, además, se invirtió mucho en el equipo y en túneles de sanitización.

Adelantó que la Federación está haciendo protocolos y es posible que empiecen entrenamientos virtuales porque hay unos Juegos Panamericanos de la Juventud en 2021 y está la necesidad de hacer los selectivos, entonces están hablando para ver de qué manera se puede trabajar el combate.

Margarita actualmente radica en el puerto de Veracruz y declara que tal vez no es objetivo su comentario, pero el Taekwondo le ha dado grandes satisfacciones.

“El Taekwondo me ayudó a salir y encontrar disciplina, valores, respeto, trabajo en equipo. Aunque es un deporte individual, el trabajo es en equipo y hay acompañamiento. Tú estás solo en el área pero con todo un equipó detrás, y es una sensación increíble. A muchos de mis mejores amigos los encontré ahí, entre el sudor, las lágrimas y la sangre”, expresó.