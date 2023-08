Xalapeño a un paso de llegar al Mundial de lucha, te presentamos a Alexis Rodríguez

Con palabras sólidas como la fuerza que tienen sus músculos, el luchador grecorromano Alexis Rodríguez dijo estar muy contento por los objetivos que ha cumplido en Primera Fuerza, categoría en la que tiene dos años participando.

Actualmente está en el CNAR de la Ciudad de México, disfrutando su entrenamiento y con la medalla de oro en sus vitrinas, metal que consiguió en Oaxtepec, Morelos, logró que le abriera las puertas a la preselección nacional mexicana de lucha.

Puede leer también: Diego López logra la medalla de bronce en Mundial de Paranatación

La tarea con el equipo mexicano será de dos meses, tiempo clave para el xalapeño, pues en caso que la Federación Mexicana de Lucha no realice otra eliminatoria, es casi un hecho que lo convoquen a ser seleccionado nacional.

Y de darse esa gran noticia que Alexis desea, participará en el Mundial de Lucha en septiembre, además en Juegos Panamericanos de Santiago que serán en noviembre y mientras las piezas se acomodan, entrena fuerte para alcanzar su mejor versión.

Deportes Deportistas de Xalapa triunfaron en Canadá; lista de medallas

Alexis Rodríguez orgullo por su medalla de oro

De la medalla de oro lograda en Oaxtepec, dijo sentirse contento, “porque se ha logrado el objetivo, se trabajó mucho y muy fuerte para eso, nos enfocamos demasiado, que gracias eso se logró nuevamente estar entre los mejores para ser considerado en la selección mexicana”, platicó desde la capital del país.

El esfuerzo hecho por atleta es inmenso y satisfactorio que lo llena de confianza, pues sabe que trabajando fuerte se consiguen las cosas que se planean; sabe que el futuro es complicado, pero no imposible y de llegar al mundial buscará ganar un metal, “es complicado, pero trabajaremos para estar en el medallero y lo vamos a trabajar, porque es complicado, pero no imposible”, dijo Alexis al finalizar uno de sus entrenamientos y agregó: “de mi parte voy a dar mi mayor esfuerzo y siento que sí puedo llegar a lograr un gran resultado”.

Reconoció que se encuentra en la preselección y que está a la espera de un posible clasificatorio, pero de no llegar otra competencia, “tenemos un pie muy cerca del mundial. Por el momento es interno de que si se lleva a cabo una eliminatoria o simplemente que me dirán que yo soy el que irá al representar a México, y en todo caso esperar la autorización de la Federación Mexicana”, comentó.

Se dijo afortunado de tener el apoyo total de la Federación Mexicana y la Conade para ir a estos eventos, sin embargo, espera recibir la misma atención en el Estado, pues remarca que los gastos que hace para ir a eventos nacionales los cubre él, por lo que una vez más le pide el apoyo al IVD.

“Lo que sí requiero de parte del Estado es que si me puede dar una beca del IVD, porque los clasificatorios nacionales que se llevan a cabo, tengo que pagar todo. En Oaxtepec, los gastos corrieron por mi cuenta, entonces pague hospedaje, transporte, comidas, puse de mi bolsa, es algo que cuesta desembolsar, pues hoy en día todo está caro”, explicó.

Deportes Anuncian duelo de preparación de Xalapa 777 contra Delta Sub 17

Aunque sigue falto de apoyo, nunca baja los brazos y con orgullo representa a Veracruz, estado al que ha dado numerosas medallas nacionales que pese al camino complicado surcado, siempre da su mayor esfuerzo motivado por su gran trayectoria que ahora cumple en Primera Fuerza, categoría que le costó dominar, pero que gracias a su compromiso, ahora es el mejor en su división que ve compensado con el llamado a la preselección nacional.

“Todo eso me impulsa, porque día a día cuando me levanto quiero ser el mejor y quiero mejorar, eso me impulsa mucho y mi pasado me impulsa más. Ahora que logramos muchas cosas y que estamos aquí, al entrar al medallero nacional y liderar la división, es lo que me motiva a mejorar más”.

Su entrenador nacional es Juan Ángel Escobar y en Xalapa, Giovanni Ascensión Ruiz y ambos son clave en el aprendizaje de Alexis, quien le dice a los jóvenes que, “luchen por sus sueños, que no permitan que nadie les apague la luz de su camino y que se esfuercen día a día, que todo esfuerzo tiene sus recompensas y los sueños se vuelven realidad”, concluyó.