Arturo Castagné interpone otra denuncia ante FGE contra alcalde por usar camioneta oficial a favor de Nahle

Por presuntamente usar una camioneta oficial del ayuntamiento de Martínez de la Torre, para la campaña de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz a la gubernatura, Rocío Nahle García, el alcalde con licencia Rodrigo Calderón Salas, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado.

Fue el empresario Arturo Castagné y su asesor jurídico, Arturo Nicolás Baltazar, quienes pidieron a la FGE que se haga una inspección de la camioneta y que se gire un oficio a la empresa que vendió el vehículo en la ciudad de Córdoba.





Elecciones 2024 ¿Desesperados? Morena critica denuncia de Arturo Castagné a Rocío Nahle

Al señalar que actúa como ciudadano Arturo Castagné pidió a la autoridad que investigue esos hechos.

“Estamos pidiendo que la autoridad, con la facultad que tiene, lleve a cabo actos de investigación en el Registro Público Vehicular y en la Secretaría de Finanzas, para saber quién es el propietario de esta camioneta”.

Rodrigo Calderón Salases presidente municipal con licencia y actualmente es coordinador de campaña de la candidata de los partidos de MORENA, PVEM, PT y Fuerza por México Veracruz.

Por ello dijo que se está solicitando que se gire oficio a las autoridades correspondientes del municipio de Martínez de la Torre, “para que informen si el vehículo marca Chevrolet Modelo 2017, marca Suburban, pertenece al municipio de Martínez de la Torre”, detalló Arturo Nicolás Baltazar.

Al ser cuestionado respecto a que era enviado Arturo Castagné dijo que es una persona que se ha dedicado toda su vida a los negocios familiares y que no se puede normalizar los actos de corrupción.

Familia como se los prometí, acabo de presentar en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales denuncia penal en contra de la señora @rocionahle y el Alcalde con licencia del municipio de Martínez De La Torre, Ver. Rodrigo Calderón Salas (Coordinador de Campaña)… pic.twitter.com/fiKYq9SCAj — 𝔸𝕣𝕥𝕦𝕣𝕠 ℂ𝕒𝕤𝕥𝕒𝕘𝕟𝕖́ ℂ𝕠𝕦𝕥𝕦𝕣𝕚𝕖𝕣 (@acastagne) April 30, 2024

Puedes leer más: Si Rocío Nahle le falló a AMLO, también le fallará a Veracruz, señala Hipólito Deschamps

“Y yo al menos, en el 2018 me cambió la vida y me enseñó y me dejó con toda claridad que las cosas se tienen que manejar de una manera correcta y si los ciudadanos tenemos conocimientos de algunos hechos que pueden ser probables actos de corrupción es obligación de nosotros como ciudadanos denunciarlo y si tenemos las pruebas acreditarlo como yo lo estoy haciendo en este momento y desde la semana pasada”.

Así, dijo confiar en que se vive en un país de leyes y que luchará hasta el último momento porque se cumpla la ley.

“Como ciudadano es mi responsabilidad, cada quien que haga lo que crea su conciencia, en este momento yo tengo evidencias y pruebas sobre la señora Nahle”, abundó al ser cuestionado y tener un enfrentamiento con los representantes de los medios de comunicación.