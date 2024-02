Este es el primer aspirante a rey del Carnaval de Veracruz 2024, ¿lo conoces?

Veracruz, Ver.- El empresario veracruzano, Gustavo Díaz Blanco, conocido como “El costeño”, se destapó como aspirante a formar parte de la Corte Real 2024 como rey de la alegría.

Hay que recordar que apenas el lunes pasado se oficializó a Yuri como reina del carnaval de Veracruz, siendo ella la única elegida hasta el momento de la Corte Real.

Ahora el empresario restaurantero levanta la mano para ser rey de la Alegría del Carnaval de Veracruz 2024, “Ya salió la reina Yuri y pues yo me destapo que quiero ser rey del Carnaval 2024”, expresó.

¿Cómo será seleccionado el rey del Carnaval de Veracruz 2024?

El aspirante dice desconocer que este año el reglamento interno del Carnaval de Veracruz sufrió cambios y que ahora el rey será designado por las autoridades del ayuntamiento de Veracruz y el comité del carnaval.

“Bueno, desconozco porque no ha salido la convocatoria, pero yo aspiro a ser rey del Carnaval 2024 y me gustaría llevar la corona y ser parte de la historia de Veracruz de los 100 años del Carnaval”, insistió.

Gustavo Díaz platica que su interés nace luego de afirmar que tiene más de 35 años de participar en el Carnaval de Veracruz, llevando baile y alegría a los jarochos y turistas a través de las comparsas.

“Puedo decir que comencé con la comparsa Marea Roja de Daniel Herrera, Comparsa Garibaldi y actualmente salgo con los Chicos Traviesos”, citó el empresario restaurantero.

La edición del Carnaval de Veracruz 2024 es considerada especial | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Al tiempo que aclara que su aspiración no tiene nada que ver con que Yuri sea reina del Carnaval de Veracruz, no obstante, dice que es un interés que cualquier veracruzano tiene.

“No, yo no esperé a saber quién iba a ser la reina, yo ya sabía que Yuri iba a ser la reina del Carnaval hace tiempo, pero eso no tiene nada que ver, cualquiera aspira a ser rey del Carnaval también”, manifiesta.

El empresario costeño dice que esperará a ver si sale la convocatoria para cumplir con los requisitos para ser rey del carnaval, pero si se hace por designación, estará conforme y se esperará al próximo año para buscar nuevamente la corona, pues es un sueño que tiene.

“Pues si hay una designación, me voy a tener que aguantar, y me sumaría, yo no haría protesta, yo me sumaría a lo que decida el comité de Carnaval. Pero yo me mantengo en mi postura de alzar la mano para rey del Carnaval”.

Gustavo Díaz quiere ser rey del carnaval 2024 | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Incluso si me la dan que bueno y si no me esperaría para el próximo año, pero en este año voy a esperar a ver si sale la convocatoria para tocar las puertas del Comité de Carnaval y alzar la mano que quiero ser rey”, insistió.

¿Quién es Gustavo Díaz Blanco?

Gustavo Díaz Blanco es originario del Puerto de Veracruz y tiene 49 años de edad. Es propietario de la palapa "El Costeño” en la zona de Villa del Mar

Aunque a la fecha se desconoce quién podría estar acompañando a Yuri en esta edición del centenario del Carnaval de Veracruz, ha trascendido que el actor veracruzano Eduardo Santamarina podría ser invitado como rey del carnaval para hacer la dupla de dos famosos, sin embargo, no hay nada confirmado.