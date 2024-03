¿Qué hacer en Xalapa? Marzo inicia con atractivas actividades

Llegó marzo y con él, muchas actividades para no aburrirse en casa. Las hay de todo tipo, desde las artísticas hasta las de floricultura y de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Hoy te compartimos algunas opciones.

Paseo dominical

Date un paseo dominical por Los Lagos y de paso sorpréndete con la gran variedad de cactus y suculentas que están en expoventa en la ex Casa de Artesanías.

En Casa del Lago, expositores de diferentes partes del país te esperan para platicarte de las características de estas plantas. Entrada libre de 10:30 a 19 horas.

Date un paseo dominical por Los Lagos | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Tarde de cine

Como cada domingo, en Xalapa hay cine sin costo en el foro cultural Carmela Rey. A las 18 horas, para mayores de 15 años, se proyectará la película Durkerque. Si quieres algo distinto, ve a Cinema Nahual, en Azueta número 14.

En el espacio independiente podrás ver Bastardos sin gloria de Quentin Tarantino, a las 18:30 horas. El costo es de 55 pesos la entrada general y estudiantes, 45 pesos.

En Xalapa hay cine sin costo en el foro cultural Carmela Rey | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Para peques

Si lo que buscas es pasar un buen rato en familia o con niños y niñas, es visita obligada El Rincón de los Títeres de Merequetengue, en Juárez esquina Ávila Camacho. En este lugar hay cartelera permanente los domingos. A las 12 hay lecturas bajo el Árbol de las Palabras.

Con costo, a las 13 horas, es la función de títeres. Hoy está anunciada “Verso, prosa, dragón y mariposa”. Informes: 22-81-95-95-51.

¡Es hoy! Museo de la Lectura

Que no se te pase. Hoy arranca en Kaná, Museo de Ciencia y Tecnología, la primera edición del Museo de la Lectura. Habrá conferencias, teatro, música, presentaciones de libros y mucho más. No hay pretexto para no asistir. La entrada es libre.

Por si aún no te animas, te adelantamos que a las 11 tendrá presentación la Banda femenil Mujeres del Viento Florido, con lo mejor de la música de Oaxaca. No te preocupes si no puedes hoy. Toda la semana habrá actividades. Consulta cartelera en Facebook de El Colegio de Veracruz.

Museo Kaná busca transformar la forma de pensar y actuar a través de la ciencia e ingeniería | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Música de guitarra

Si te gusta la música, visita Casa Doña Falla, en Salvador Díaz Mirón número 21. A las cinco de la tarde de hoy podrás escuchar lo mejor del repertorio guitarrístico con Filiberto Vásquez.

Te recordamos que la entrada es gratis y también podrás hacer un recorrido por el espacio donde las salas están dedicadas a la música veracruzana. Hay además un muro con placas de artistas que seguro te gustará conocer.

Si te gusta la música, visita Casa Doña Falla, en Salvador Díaz Mirón número 21. | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

A reír a carcajadas

Vuelve a sentir mariposas en el estómago. En Xalapa, el grupo de teatro Escénica Producciones se ha encargado de crear obra que son del agrado de todos. Ligeras, divertidas y con artistas profesionales, siempre son una buena opción.

“El regreso de las mariposas” tiene función a las 18 horas y una entrada general de 200 pesos. Miguel Palacios número 12.

Para niños y niñas

Colorete colorado ha llegado a Xalapa y todas las niñas y niños están invitados a saber de qué se trata. Charla, cuestionamientos, dudas, ¿qué piensan? En Área 51 de Revolución 307 se abrirá este espacio para un público que es poco atendido.

La invitación es para llevarlos y descubrir nuevas formas de convivir y consumir arte. El encuentro será a las 13 horas y puedes obtener mayor información en el 22 81 50 22 71. Dirigido a público de tres a 12 años.