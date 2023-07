Aerofon, ¡presenta su nuevo sencillo “Tus nombres”! ¿Dónde puedes escucharlo?

Si todavía no tienes planes para comenzar el fin de semana, no esperes más, el duo xalapeño Aerofon presenta nueva música en las instalaciones del Foto Panorámico de Futuro Primitivo, este viernes 28 de julio en punto de las 19:30 horas, además de dar a conocer el video promocionar de su cuarto sencillos de estudio.

Los hermanos Luis y Omar Oliva son los encargados de presentar su nuevo tema, “Tus nombres” una canción que sigue en el ritmo que llaman “indietrónica”, que fue producido en el Estudio 3KMKZ con sede en la Ciudad de México, el encargado de escribir la letra fue Luis Oliva; el grupo estuvo acompañado por José Portilla en la dirección vocal y como coproductor Oliver “Oso Santo” García.

Aerofon 2023: repertorio musical de la agrupación xalapeña

En plataformas musicales puedes escuchar parte de sus producciones anteriores, cuenta con dos discos de estudios, el primero llamado “Aerefon” que tiene 10 temas, el cual vio la luz de acuerdo en el año 2012, y destacan temas como “On fire”, “Sorry for tonight” y “You know is true”.

Su segundo material discográfico llegó seis años después en el 2018 “Entre líneas” nos presenta 11 temas entre los que destacan “Tribu”, “Resto de mí” y “No nos callarán”; entre sus temas más escuchados en Itunes están “Tribu”, “No saben de mí”, “Resto de mí” y “Mundo peor”.

Doble Vía ¡Te presentamos a Roazt! Banda xalapeña que estrena su EP "Glitch"; van fechas de su gira

“Gran mentira” fue el último sencillo que vio la luz en plataformas musicales, ya se Itunes o Spotify, eso fue el pasado mes de octubre del 2022, por lo que ahora que llegan con su nuevo tema, podemos regresar a las pistas de baile con ritmos, de acuerdo a los protagonistas “basados en Nu disco, House y Funk”.

Aerofon 2023: Cuándo presentan el tema “Tus nombres”

Se terminó la espera y para escuchar lo nuevo del dúo Aerofon sólo tienes que entrar a las plataformas musicales para que conozco el tema “Tus nombres”, además de escuchar un concierto con músicos invitados al Foro Panorámico de Futuro Primitivo, sede para la presentación del video promocional de su tema.









A cargo de crear el video de “Tus nombres” está Idzin Xaca que tuvo como locación las instalaciones de Futuro Primitivo, la protagonista del clip es Sofi Polo quien de acuerdo a la historia del clip, es gracias a la canción que logra salir de la timidez que la rodea y encuentra la fuerza para seguir adelante, sin importar los momentos en que la duda se asoma.

La cita es éste viernes 28 de julio en punto de las 19:30 horas en Futuro Primitivo | Foro Panorámico ubicado en Bosque de Niebla, el costo de la entrada es de 170 pesos para que puedes disfrutar de la presentación en vivo, la bar se ubica en la Carretera Antigua a Xalapa – Coatepec Kilómetro 7.5 en el lugar conocido como La Calera.