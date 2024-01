¿Quién es Bastian Delfín, el influencer que realizó malos comentarios sobre Córdoba?

Bastian Delfín es un popular creador de contenido que ha destacado en distintas plataformas como TikTok o YouTube. En particular, TikTok es la plataforma donde mayores seguidores tiene, pues cuenta con más de 2 millones, además de contar con más de 8 millones en algunos de sus videos.

Actualmente es uno de los influencers más reconocidos por todos los jóvenes, sin embargo, recientemente se ha vuelto tendencia por algunos comentarios que realizó sobre la ciudad de Córdoba durante un video en compañía de otro popular creador de contenido.

Aunque el video tiene unos cuantos meses de haberse realizado, cientos de seguidores, especialmente de Córdoba se han pronunciado al respecto.

¿Qué dijo Bastian Delfín sobre Córdoba?

Se trata del video titulado “Bastian Delfín, Camarones Roca” del también creador de contenido ‘Chef en Proceso’, quien realiza distintas recetas de cocina acompañado de varios artistas, deportistas, entre muchos otros.

Mientras preparan dichos alimentos, Isaías (Chef en proceso) platica sobre el lugar de origen de Bastian, específicamente de la zona de Córdoba, Veracruz: “Yo nací en un lugar horrible que se llama Córdoba, Veracruz… un saludo a la gente de Córdoba”, es parte de lo que responde tras ser cuestionado por Isaías.

Muchos seguidores consideran que las declaraciones del influencer no fueron con intención y simplemente se trataba de una broma por el momento, sin embargo, algunos usuarios se molestaron debido a que también se refirió a los ciudadanos.

“Mis amigos y así me caen de hue%#s pero la gente es bien juzgona, por eso me tardé tanto en ser creador de contenido, porque tenía mucho miedo de que me juzgaran”, continúa mientras Isaías le hace más preguntas sobre la zona.

“ ’¿Es un pueblito?’, no es un pueblo, es ciudad, bueno eso dicen”, “¿sabes cómo defino de que si es un pueblo o no? Si vas a un lugar y te dicen, ¿qué hay que hacer en Córdoba? No, pues, se come rico. Si te dicen que nada más se come rico, es porque no hay nada que hacer”, finaliza mientras añade que en la ciudad se destaca por tener una buena gastronomía.

Aunque muchos no se han tomado en serio los comentarios del influencer, hay personas que sí se han pronunciado en redes sociales sobre las declaraciones hechas por el joven, sin embargo, es importante señalar que el video apenas comenzó a hacerse viral, pues fue publicado exactamente el 11 de agosto de 2023.

Bastian Delfín también cuenta con un podcast en YouTube llamado ‘En Buen Pedo’, el cual cuenta con más de 150 mil suscriptores.

#humor

Integrantes de La Cotorrisa realizan comentarios sobre Córdoba

El caso de Bastian se suma al ocurrido hace dos años con los comediantes Slobotzky y Ricardo Pérez, integrantes de La Cotorrisa, quienes grabaron el episodio 132 ‘Me robé el mole de la fiesta’ en la ciudad de Orizaba.

En dicho episodio, en compañía del también comediante Iván Mendoza, hablan sobre algunos atractivos turísticos de la ciudad, sin embargo, realizaron algunos comentarios que no fueron bien recibidos por algunos ciudadanos.

“Te soy honesto, me lo esperaba como Córdoba que me acuerdo cuando fuimos fue como de ‘bueno y, ¿sí vamos a dormir aquí?’… Orizaba 1, Córdoba 0”, fueron algunos comentarios que realizaron los comediantes.