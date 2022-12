¡Graban bioserie de Gloria Trevi en Veracruz! Productora cuenta detalles

Veracruz, ver.- La zona conurbada Veracruz- Boca del Río nuevamente fue locación de algunas escenas para la bioserie de la cantante Gloria Trevi. Carla Estrada es la productora del proyecto y lleva por nombre “Ellas son yo”; se trata de una campaña social, contra la violencia y el abuso sexual que sufren las mujeres en la actualidad.

Asegura que se trata de un importante proyecto que busca abrir los ojos a las jóvenes principalmente, sobre los peligros que enfrentan y sobre todo que no se normalice la violencia física y sexual. “La verdad es un proyecto interesante, un proyecto muy bonito que además de todo, estamos haciendo una campaña social que nos va a ayudar a todos”, comenta.

Doble Vía

Acompañada de Regina Villareal, quien interpreta a la cantante en su etapa de 14 a 20 años en esta serie; Carla Estrada, menciona que la cantante Gloria Trevi supervisa cada capítulo a fin de ofrecer un producto de calidad. “El mensaje que abramos los ojos y que nos demos cuenta de todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque en México y en el mundo, la violencia y el abuso sexual, sigue existiendo lamentablemente en muchos de los casos”.

La productora de telenovelas estuvo de visita en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río para la grabación de la bioserie "Ellas soy yo", que narra parte de la vida de la cantante Gloria Trevi. Durante cuatro días, la producción realizó grabaciones para esta serie en diferentes partes de la conurbación: el World Trade Center; la zona La Huaca, la Lagunilla, Baluarte de Santiago, y el zócalo por mencionar algunos.

La serie tendrá una duración de 50 capítulos y será estrenada en el próximo mes de agosto del 2023. Por su parte la actriz, Regina Villaverde Cruz, señala que interpreta la etapa de 14 a 21 años de la cantante, es decir cuando llega de Monterrey a la Ciudad de México y conoce a Sergio Andrade.

Es todo un reto, no me ha costado, es muy fácil porque me identifico con ella. Me ha gustado conocer lo que ella ha vivido y me gustó interpretarlo

El actor Jorge Poza, interpreta al productor de la cantante, Sergio Andrade. Dice que además de actuar, también interpretará los primeros éxitos de Gloria Trevi, como Doctor Psiquiatra y Quiero volver a ti.