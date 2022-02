Cartilla militar 2022: ¿Para qué sirve? Requisitos y todo lo que debes saber

Al cumplir la mayoría de edad, los jóvenes deben realizar ciertos trámites, tal como lo es la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional (SMN), así que si eres hombre y este 2022 cumples 18 años, aquí te decimos para qué sirve este documento, los requisitos que piden y todo lo que debes saber antes de tramitarlo.

Lo primero que debes saber es que se trata de un trámite obligatorio, puesto que fue decretado en el primer artículo de la Ley de Servicio Militar.

¿Quiénes deben tramitar este documento?

Todos los mexicanos de sexo masculino entre los 18 y 40 años de edad deben realizar este trámite.

Aquellos que no lo hagan, estarían faltando con una obligación establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, no se aplicará ninguna penalización a quienes no lo hagan.

Además, desde el 2020, las mujeres también pueden solicitar su alta en el servicio militar.





¿Para qué sirve la Cartilla militar?

A pesar de que muchos piensan que es un documento innecesario, puede servir como identificación oficial de un ciudadano, además, suelen pedirlo para algunos trámites, así como en los empleos (no en todos).

Es importante destacar que, aquellos que deseen ingresar a las Fuerzas Armadas, deberán tramitarlo si o si.

Antes era muy común que solicitaran este documento para tramitar el pasaporte, sin embargo, durante el sexenio de Vicente Fox fue eliminado.

La Cartilla militar puede servir como identificación oficial de un ciudadano | Foto: Cuartoscuro





¿En dónde puedo tramitar mi Cartilla Militar 2022?

El período para tramitar este documento inició el 24 de enero y concluye el 15 de octubre de 2022.

Debes acudir a la junta municipal o alcaldía de reclutamiento del sitio en qué vives, o si te encuentras en el extranjero, debes ir al Consulado de México.

En el caso de Xalapa, se encuentra ubicada en el segundo piso del Palacio Municipal de esta ciudad (Av. Enríquez S/N, Zona Centro).





El primer paso para tramitarla es ingresar a la siguiente página.

Deberás buscar la opción de ‘Tramitar cartilla’ y proceder a seleccionar un día y horario para acudir a tu cita (solo se otorgarán 30 citas diarias).

Después debes acudir en persona y sin ningún acompañante a la Junta Municipal de Reclutamiento de tu localidad, llevando la documentación requerida, en un horario de 9:00 a 13:50 horas.





¿Qué documentos piden para hacer este trámite?





Acta de nacimiento certificada

Original y copia de comprobante de domicilio (Recibos de agua, luz, teléfono, etc),

Original y copia del comprobante máximo de estudios,

Original y copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)

4 fotografías recientes con las siguientes especificaciones:

El tamaño debe ser de 35 mm x 45 mm, de frente y con fondo blanco, en blanco y negro y matte, deben abarcar 21 mm del nacimiento normal del cabello a la barbilla, no retoques ni gorras o cualquier accesorio que pudiera cubrir la cara, sin lentes, ni cualquier tipo de aretes. El corte de cabello que deben llevar es tipo “casquete corto” y las rejas deben ir descubiertas, no llevar barba y patillas recortadas, la imagen de la foto debe medir 21 mm de altura (dichos 21 mm se miden del nacimiento normal del cabello al borde inferior de la barbilla).





Para consultar más información, así como la convocatoria completa, puedes ingresar a la siguiente página.





