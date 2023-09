Ciencia y Luz | ¿Docencia desafiante?

Una de las actividades más gratificantes, pero no necesariamente sencilla, es la enseñanza. Si bien, cada nivel escolar guarda para el docente un reto particular, todos basan el éxito de la estrategia en su capacidad para mantener la atención e interés del estudiante, pero para ello el desafío es lograr ¿que el estudiante se motive? o ¿que el docente no pierda la motivación?

La razón por la que alguno de los actores involucrados está desmotivado tiene tres orígenes simples, el estado anímico, la edad y las herramientas con las que cuenta para adaptarse al entorno social y tecnológico. Por lo que, considerando que el estrés condiciona la conducta de los individuos, tener el control de la situación, y encontrar un propósito práctico, permitirá a docentes y alumnos sentirse motivados.

Ante un escenario donde el principal distractor es el uso lúdico de la tecnología por parte de los estudiantes, los docentes, independientemente del grado académico que atiendan, deben usar la tecnología a su favor, esto permitirá establecer relaciones empáticas que muestren la intención de ser inclusivos, versátiles, e inquietos por recibir capacitación constante. Para esto ¿Un docente debe innovar?

Un profesional que no se actualiza mediante cursos de formación docente, disciplinar o interactúa con especialistas, está limitado para identificar la mejor forma de enseñar, la cual seguramente será despertando la curiosidad y la creatividad en los escolares. Un estudiante motivado es aquel que se siente parte del grupo con voz y voto para contribuir en la innovación de sus propias prácticas de aprendizaje.

Si bien un docente no está obligado a ser amigo de sus estudiantes, sí debe entender sus inquietudes, favoreciendo un ambiente de cordialidad, comunicación y respeto. Este entorno permitirá que docentes y estudiantes, en equipo, tomemos el desafío de generar estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras, al final de cuentas, lo importante es que todos aprendamos más y de los mejores.





*Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía e Instituto de Neuroetología, UV