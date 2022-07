Me limitaban por soñar en grande, pero lo logré: Katya Echazarreta inspiró en el Talent Land 2022 

Durante su presencia en el Talent Land Guadalajara 2022, la astronauta Katya Echazarreta buscó inspirar a las personas y particularmente a los niños para que sigan soñando y no dejen que las opiniones los limiten.

Durante la entrevista, Katya explicó que llegar ahí fue difícil no solamente por la cuestión económica, también fue limitada por ser mujer y expresar que su meta era ser ingeniera e ir al espacio.

“Me decían que no deberían importarme esas cosas, tú no te preocupes por eso, después te casas y ya”.

Ante eso, la ingeniera habló del apoyo que recibió de su madre, quien siempre la apoyó y le recordó quién era, una niña que ama las matemáticas y siempre quiso ser una astronauta.

Además, se apoyó del científico Carl Sagan con su serie Cosmos, la cual fue su inspiración desde pequeña y le dio las primeras bases para enamorarse del espacio.

¿Cómo fue enterarse que irías al espacio?

Su ingreso al programa Blue Origin que la llevó al espacio fue abrupto, pues todo ocurrió rápido y de un momento a otro tenía agendada una entrevista, en la que, dijo, dio todo de sí misma.

Durante el siguiente proceso, Katya explicó que lo más complicado fue precisamente la rapidez con la que pasó todo y le pidieron comenzar su entrenamiento en Texas de inmediato.

Su preparación debió ser de aproximadamente un mes y en ella aprendió a no tener miedo de su próximo viaje, pues supo qué hacer en cada emergencia que pudiera presentarse.

This is the face of a woman who kept a promise she made at 7 years old.



Esta es una mujer que cumplió una promesa que hizo a los 7 años. pic.twitter.com/J3H488QrLF — Kat Echazarreta (@katvoltage) June 5, 2022

Además, tuvo la oportunidad de conocer la cápsula antes de viajar en ella, lo que permitió que pudiera imaginarla para relajarse y pensar en el gran día para no sentir nervios, pero ya estando en la misión, todo fue nuevo.

“Yo pensé que iba a ser una transición gradual del cielo azul a la oscuridad del espacio y la realidad es que no, tú puedes ver el cielo azul y mirar hacia arriba, ver un círculo oscuro y en un segundo, ya puedes ver un planeta”.

No necesitas ser Albert Einstein

Durante su tiempo en la escuela, Echazarreta siempre sintió que era la mejor y le iba muy bien, pero al llegar a la NASA descubrió que estaba rodeada de muchas más personas que eran muy talentosas.

En ese momento se desanimó e incluso pensó que eso no era para ella, así que buscó otras carreras, pero nada le gustaba. Así fue como descubrió que la ingeniería era lo que más amaba y decidió quedarse.

Explicó que no se necesita ser un genio para poder lograrlo, y aunque considera que amar algo es importante, el trabajo y la determinación también lo son, y es primordial mantener el enfoque cuando pensamientos pesimistas se crucen por la mente.

"Muchos creen que se necesita ser super inteligente, pero la verdad es que no, no necesitas ser Albert Einstein", dijo entre risas.

¿Cuál es el siguiente reto?

La astronauta adelantó que uno de sus proyectos es crear instituciones que apoyen las iniciativas de muchos mexicanos que busquen crecer dentro de su área laboral, no solamente en la ingeniería.

Katya no quiso revelar más, pero dentro de sus metas personales dijo que así como logró su primer sueño, ahora busca realizar algo más grande.

Katya Echazarreta busca apoyar a más mexicanos a cumplir sus metas. Foto: @RocioAguilarTe1

“Así como la niña de 7 años dijo que iría al espacio, ahora como mujer de 27 años les digo que yo voy a ir a la Luna”.

Finalmente, dijo que la familia siempre será parte de los proyectos y aunque sea difícil darse tiempo para trabajar y pasar tiempo con amigos, padres o hermanos, si así se decide, se puede lograr.