Lanzan "Hope" al espacio, la sonda emiratí que orbitará Marte

Un cohete lanzado desde Japón llevó al espacio la sonda emiratí "Hope", que orbitará Marte en febrero próximo en la primera misión interplanetaria que realiza un país árabe.

El lanzamiento del cohete de Mitsubishi Heavy Industries (MHI) se hizo a las 6.58 hora local (21.58 GMT del domingo), a la hora programada, desde el centro espacial de Tanegashima, en el extremo suroeste de Japón, según las imágenes difundidas por la firma.

良い天気になりました。朝の光を浴びながら打上げの時を待ちます。

The best weather condition for launch. Waiting for the launch in the morning light. #H2AF42 pic.twitter.com/9NegNPqnZt — MHI Launch Services (@MHI_LS) July 19, 2020

El cohete número 42 de la serie H-IIA tenía que haber despegado el pasado miércoles, pero las intensas lluvias en la zona motivaron el aplazamiento hasta el viernes, y de nuevo postergado para este día.

El cohete se alzó sobre un cielo despejado, después de la cuenta regresiva, sin que hubiera ningún impedimento previo, y pocos minutos después se desprendió de dos propulsores adicionales y siguió su curso.

La sonda "Hope" viajará 495 millones de kilómetros hasta entrar en la órbita del planeta rojo en febrero de 2021, coincidiendo con el 50º aniversario de la formación de los Emiratos Árabes Unidos.

La misión emiratí hacia Marte es la primera de una serie de tres proyectos hacia ese planeta que se completará en las próximas semanas y que incluye otros vehículos lanzados por China (Tianwen-1) y por Estados Unidos (Mars 2020).

El objetivo de "Hope" es estudiar el clima y la atmósfera de Marte, además de arrojar luz "sobre las causas que llevaron a la desaparición del agua y a las oportunidades de que haya vida en el planeta rojo", según los responsables emiratíes.

リフトオフ! 本当に美しい打上げになりました。

Lift off! It was really beautiful launch ! #H2AF42 pic.twitter.com/44wkSBTd3e — MHI Launch Services (@MHI_LS) July 19, 2020

La sonda fue ensamblada en la Universidad de Colorado Boulder, enviada a Dubái posteriormente y después llegó a la base de lanzamiento de Tanegashima a mediados de mayo a bordo del avión de carga más grande del mundo, el Antonov 12.

La parte central del cohete fue fabricada en la planta de MHI de Tobishima, en el centro de Japón, y transportada en barco hasta el centro espacial de Tanegashima.

