¿No te importa el bosque de la zona del Cofre?, estás mal y ve por qué

Aunque vivamos en la ciudad, todos somos parte de la montaña y dependemos del bosque, nos dice la bióloga Flor Gabriela Vázquez Corzas, integrante de Pronatura y responsable del proyecto Protegiendo un bosque de niebla único en Veracruz.

Todo lo que pasa “allá arriba” tiene graves repercusiones para el bienestar de todos, no sólo para los que habitan aquella zona, por ello es fundamental lograr sensibilizar a la sociedad para que apoye en su conservación, agrega Vázquez Corzas.

Explica que el proyecto de conservación se ubica en las faldas del Cofre de Perote y se centra en 400 hectáreas de bosque de influencia, es decir, un área que inicia justo donde termina el Parque Nacional Cofre de Perote (PNCF) y que abarca las comunidades Tembladeras, Coatitla y Las Carabinas, en Xico.

Bióloga Flor Gabriela Vázquez Corzas, integrante de Pronatura / Foto: Cortesía | Entrevistada

Su importancia, señala Vázquez Corzas, radica en que ese bosque es rico en biodiversidad, en él conviven una amplia de gama de fauna silvestre y flora que incluso no ha sido investigada; sin embargo, al ya no formar parte del área protegida del PNCF no se destinan recursos para su conservación, lo que la pone en riesgo.

A través del proyecto que coordina la bióloga, seis brigadistas, dos de cada comunidad, se dan a la tarea salvaguardar esa área, realizan rondines de reconocimiento, observación y aplican acciones de conservación y un mejor uso de los recursos naturales. A la par de ello se buscan los mecanismos para lograr que políticas gubernamentales los incluyan, pues ser guardianes del bosque es un trabajo fundamental para todos; sin embargo, no es remunerado.

Flor Vázquez nos cuenta que se trabaja en hacer labor de concientización con los ejidatarios de aquellas zonas, para que no deforesten y se animen a usar otras formas de explotar responsablemente el bosque; se trata de que ellos mismos se den cuenta de lo importante que es mantener a la montaña saludable y la protejan, pues hay diversos esquemas gubernamentales de conservación de un área natural en la que ellos pueden participar y conseguir así apoyos, aunque, señala, esto no es fácil.

Por ello hace hincapié en que una manera de ayudar a la conservación de la montaña es apoyando a la economía local de esas comunidades, participar en las acciones de ecoturismo que realizan, donar en campañas a las que se convoque y por supuesto haciendo un uso responsable del agua, contaminar menos, reciclar, etcétera.

Guardianes del bosque

El proyecto Protegiendo un bosque de niebla único en Veracruz inició en mayo de 2021 gracias a recursos obtenidos por la organización ambientalista Rainforest Trust y coordinado por Pronatura Veracruz, y entre las acciones que se llevan a cabo se determinó realizar un documental para contar la historia del bosque, pero a través de los ojos de los seis brigadistas comunitario.

Jorge Ramos Luna, biólogo y realizador audiovisual, fue el encargado de dirigir el documental Guardianes del Bosque, y para ello se dio a la tarea de hablar con sus habitantes y descubrir qué es lo que para ellos significa el bosque, por qué es importante, qué es lo que más les gusta.

Ejido Coatitila / Foto: Cortesía | Pronatura

“Fue importante incorporar sus reflexiones para que no fueran personas externas las que les transmitieran un conocimiento, una idea o sensibilizarlos, sino que esta sensibilización partiera de lo que ellos conocen y su forma de valorar la naturaleza a su alrededor”, indica el director.

Ramos Luna destaca que la forma en que trabajaron fue a través de ejercicios participativos con los seis brigadistas, quienes expresaron cuáles eran visualmente los elementos más característicos de la zona, cuáles eran los temas que ellos encontraban importantes y qué les gustaría ver reflejado en un material audiovisual sobre sus comunidades y los bosques que las rodean. Además de ello se llevaron a cabo talleres con los niños, quienes plasmaron en dibujos los animales que ellos observan día con día.

Se llevaron a cabo talleres con los niños, quienes plasmaron en dibujos los animales que ellos observan día con día / Foto: Cortesía | Pronatura Veracruz

“El objetivo fue darle voz a la gente; parte del documental justamente es hacer la reflexión de que pensamos que vivimos lejos de la montaña, pero todos somos parte de ella, porque hacemos uso de ella; los recursos de la montaña terminan en la ciudad; queremos que la gente de acá abajo se sensibilice de lo que es el bosque y de los servicios que nos da, de los animales que hay ahí; que no recaiga la responsabilidad de cuidarlo solo en la gente de allá arriba”, agrega la bióloga Flor Vázquez.

Pensamos que vivimos lejos de la montaña, pero todos somos parte de ella, porque hacemos uso de ella; los recursos de la montaña terminan en la ciudad

Flor Vázquez|Bióloga

El documental

El documental puede verse en el Facebook Pronatura Veracruz o en este ENLACE