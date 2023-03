Fomenta el amor por animales: la historia del veterinario Iván Juárez

Orizaba, Ver.- Imagina aprender el cuidado de los animales, el respeto a los mismos y el valor que como seres vivos tienen gracias a que existen charlas de concientización, Iván Juárez Méndez se dedica a dar charlas llamadas “Wolf Tours” donde especies como serpientes, iguanas, erizos y perros forman parte de su escuadrón de aprendizaje.

¿Cuándo iniciaron sus charlas de concientización?

Antes de iniciar con su carrera de medicina veterinaria, Iván desde los 17 años inicio con los “Snoopy tours “que era acudir a las escuelas en compañía de animales, como perros y reptiles, teniendo como objetivo la difusión de cuidado de estas especies, así como crear consciencia de que cualquier mal trato puede afectarles.

“El tema de esto salió porque en algún momento tuve un acercamiento con un acuario y ahí conocí a una persona, le platique de un tema y él se empezó a reír y eso me hizo sentir mal, tonto e ignorante y es algo que no se debe de fomentar en los niños, por ello tuve la idea de que cuando pudiera resarcir ese daño en mí lo haría”.

¿En qué consisten las dinámicas que realiza en las escuelas?

Su dinámica consta de llevar a los animales y que los conozcan, los vean de cerca y al conocerlos puedan tener el conocimiento de cómo tratarlos y cuidarlos cuando los vean en parques o algún paseo o exploración con sus familias.

Iván comenta que la respuesta de los niños cuando acude a las escuelas, esto por invitación de los directivos, ha resultado positivo y he tenido casos con niños que tengan algún trastorno como autismo y asperger donde mediante juegos y dinámicas les enseña a conocer a los animales como parte de su vida, pues pide que hagan el sonido de un perro, que brinquen como canguros o que corran como un avestruz.

El médico veterinario también tiene una maestría en educación, pues en cierto punto de su vida fue docente de la profesión que eligió, lo que permite que con los “Wolf Tours” pueda combinar ambas especialidades, teniendo experiencias como el toparse con jóvenes de bachillerato o universidad que en su momento estudiaron el jardín de niños y la primaria y que vivieron la experiencia de los tours es algo que para el declarante vale mucho.

“Mis hijas me acompañan a algunos tours y ahí un joven me reconoció y me dijo que cuando él era niño recuerda que fui a su escuela y cito lo que aprendió ese día tal como lo hago en cada visita que hago a las escuelas, eso es para mí una siembra de mensaje positivo y que lo que hago desde hace 17 años ha valido la pena”, señala.

¿En dónde realiza los tours?

Cabe destacar que los tours han llegado a municipios como: Maltrata, Xoxocotla, Córdoba, Peñuela, Orizaba, Santa Ana, Ixtaczoquitlán y Río Blanco, siendo su punto central los niños de nivel preescolar.

Recalca que los tours no solo es llevar a las especies, sino que el médico veterinario se da la oportunidad de conocer a los niños, juega con ellos y luego muestra a los animales, siendo esto un proceso completo de captación de mensaje, siendo para él un gustó que los niños lo abracen.

Él agradece la oportunidad en difundir su mensaje, siendo que comparte su experiencia a través de los micrófonos de una radio local, donde su público meta eran los adultos con dudas de sus mascotas, pero la realidad es que son los niños quienes llaman para preguntar cosas básicas como si su perro puede jugar, si pueden comer papas, entre otros temas inocentes.

Recalca que los tours no solo es llevar a las especies, sino que el médico veterinario se da la oportunidad de conocer a los niños, juega con ellos y luego muestra a los animales / Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Orizaba

En cada tour que realiza busca al veterinario honorario” ya sea un niño o niña que guste de los animales y que tenga el sueño de ser veterinario, este es llevado a la radiodifusora donde convive con otro tipo de personas y juega a aprender y dar consejos a menores de su edad.

Finalmente, Iván invita a los directores a acercarse a él mediante las redes sociales para que los Wolf tour puedan llegar a las escuelas, estableciendo horarios y días con anticipación.

