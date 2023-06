Sorprende a tus invitados con un rico cheesecake japonés; aquí la receta [Video]

Si quieres disfrutar un momento de diversión o simplemente quieres platicar con la familia y amigos, podrías prepararles un rico postre, uno de esos que los va a sorprender por la forma aunado al sabor, creado en Japón durante la época de los años 60, el cheesecake o soufflé japonés será de los postres indicados.

La diferencia entre los pasteles de queso normales y los japoneses es la textura, ya que no son las típicas tartas de queso, por ejemplo, no llevan galleta por citar algún ejemplo; además de que su preparación también se realiza de otra manera, ya que se busca tener una textura esponjosa, algo como un pan y no una tarta.

Existen dos tipos de cheesecake japonés, en los dos se basa en la preparación y los ingredientes, ya que se puede buscar que el postre no sea tan dulce y hasta podría ser bajo en caloría, por lo que también es buen postre si estás a “dieta”, aunque siempre será bueno visitar al nutriólogo para que te oriente.

Cuáles son los ingredientes para preparar un cheesecake japonés

Ahora nos toca compartir la receta para que puedas preparar un delicioso postre casero, de eso que harán que tus reuniones sean famosas, además de que no necesitas muchos ingredientes para comenzar a prepararlo, como en todo postre la leche, huevos y harina, son la base para crear diferentes tipos de dulces, aquí te van los ingredientes para un cheesecake japonés:

3 huevos

110 gramos de queso crema

30 gramos de mantequilla

70 mililitros de leche

35 gramos de harina de trigo

50 gramos de azúcar

Pasos para preparar un cheesecake japonés

Ya que tienes los ingredientes para preparar éste rico postre, te platicamos que para lograr la forma esponjosa del pastel debes seguir al pie de la letra las instrucciones, aunque recuerda que estar en la cocina, para muchos, es relajarse por lo que desde ahora te decimos, si no te sale ¡no te preocupes! La práctica hace al maestro.

Paso 1 | Separar las claras de la yemas de los huevos; en un recipiente aparte colocas el queso crema y la mantequilla, de preferencia a temperatura ambiente, añades un chorrito de leche y los llevas a baño maría y mezclas muy hasta que todos los ingredientes se hayan integrado.

Paso 2 | Ya que tienes la mezcla le añades las yemas y sigues mezclando, ya que la tengas incorporadas ahora toda añadir la harina de trigo y seguir revolviendo, recuerda que se deben evitar los grumos.

Paso 3 | Toca turno a las claras, las bates una velocidad alta para que alcance el doble de su tamaño, sin dejar de batir le añades 25 gramos de azúcar y la sigues mezclando, al final agregas el resto del azúcar para que tú preparación quede como un merengue.

Paso 4 | Ya que tienes las claras ahora les mezclas con la preparación que hiciste al principio, ahora toca mezclar de forma suave y envolvente los cuales podrías poner dentro de un molde circular para que sea más fácil.

Paso 5 | El último paso es llevar tu preparación a baño María por un lapso de 70 minutos o una hora y 10 minutos a una temperatura de 150 grados centígrados, al cumplirse el tiempo, ya quedo listo y podrás retirarlo del horno y dejarlo reposar para que se enfríe y ¡listo! Ya tienes un rico cheesecake japonés.