¿Te pegó la inflación? Van tips para ahorrar dinero sin hacer tantos sacrificios [Video]

En la actualidad con la inflación es muy recurrente escuchar a las personas comentar que el dinero ya no alcanza, que no van a terminar bien la quincena o buscan opciones para aumentar sus ingresos, pero ninguna cantidad de dinero te va a alcanzar si no tiene la disciplina de ahorrarlo, por esto a continuación te vamos a compartir algunos tips para comenzar sin tantos sacrificios.

Claro que al principio tratar de acomodar las finanzas podría significar un sacrificio, por ejemplo, si tienes deudas muchos analistas recomiendan tratar de salir de ellas antes de querer invertir o diversificar tus recursos, pero el ahorro siempre será una prioridad, ¿has escuchado que por lo menos deberías tener tres meses de tu sueldo ahorrado? En caso de alguna emergencia.

Obviamente para lograr lo que te mencionamos debes comenzar en algún punto y por eso te vamos a dejar algunas estrategias que podrían adaptarse a tu estilo de vida, aunque recuerda que todo al principio parece complicado, pero con disciplina y constancia llegarás a cumplir tu metas, por ejemplo, la paciencia es fundamental en el proceso.

¿Cuáles son los tips que puedo seguir para comenzar mí ahorro?

Lo primero que tienes que armar es tu presupuesto, pagos programados y lo que te sobra al final de cada mes, ya con esos datos podrías ocupar algunas de las estrategias que te vamos a presentar, ya que la idea es ver cómo va creciendo tu dinero y así tener el clásico “colchón” para cualquier inconveniente que pudiera surgir, comenzamos con:

Local Subió también la canasta básica para perros y gatos; precios de croquetas

48 horas

Comenzamos con lo primero que debes manejar si quieres empezar tu ahorra, ¡evitar compras impulsivas! Este tip consiste en esperar por lo menos dos días (48 horas) antes de hacer una compra “impulsiva”, ese periodo te servirá para saber si en realidad necesitabas hacer la compra o sólo era un capricho.

Presupuesto de base cero

Ya que estás trabajando en evitar las comprar impulsivas, te presentamos el que sería es más disciplinado de los métodos de ahorro, el presupuesto de base cero; consiste en planificar exactamente los gastos del mes y reservar la cantidad necesaria para cubrirlos, ya que tengas cubierto los pagos, con lo que te sobre puedes comenzar a ahorra, recuerda que para poder planificar mejor tu presupuesto, maneja un margen de error del 5 al 10%.

50/30/20

También puedes aplicar el dividir tu presupuesto, ya tienes un dato claro de lo que tienes al final de mes, ahora podrías dividirlos en partes, por ejemplo, 50% va destinado a gastos esenciales, 30% para los discrecionales y 20% para ahorro o pago de las deudas, en éste método te toca a ti elegir tus prioridades.









52 semanas

Éste método consiste en comenzar el ahorro de acuerdo a la semana en la que encuentres, recuerda que el año cuenta con 52 semanas, así que la idea cada semana aportar al ahorro de acuerdo a la semana en la que encuentras, por ejemplo en la semana 1 puedes comenzar con un peso y seguir así hasta llegar a la última semana en la que ahorrarías 52 pesos y luego hacer la sima del total que guardaste.

100 sobres

El último método que te vamos a presentar consiste en una forma de ahorro en la cual enumeras 100 sobres de 1 al 100, a cada uno se sumas una cifra y dos veces por semana sacas uno al azar y le pones la cantidad que le escribiste; la interesantes de éste método es que se convierte como en un juego ya que no sabes que sobre te va a tocar.

Ahora que ya tienes algunos métodos para comenzar tu ahorro, con cual te quedas, recuerda que la disciplina en las finanzas es algo que no está a discusión, entre más responsable seas a la hora de planear tus ingresos, mejor te irá a la hora de checar tu ahorro y así podrías tratar de sobrellevar la inflación, ¿conoces otro método?