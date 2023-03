Inflación aniquila el salario mínimo de trabajadores: CROC

Aumentar el número de días de aguinaldo sería una medida de gran beneficio para los trabajadores, pero al final de poco serviría si no se contiene la inflación, porque el alza de precios de alimentos se llevó el incremento al salario mínimo, explica Tomás Tejeda Martínez, representante estatal de la CROC.

Mientras no se controle el tema de la inflación, "aumentar el día de aguinaldo será como darles un dulce a los trabajadores cuando se le puede dar una gran rebanada de pastel”.

Respecto a la propuesta de dar un “Aguinaldo digno” a la clase obrera en el país, comentó que todo lo que sea en beneficio de los mismos es positivo, “nosotros apoyaremos todo lo que mejore las condiciones económicas de los trabajadores y si se logra que se entreguen más días de esta prestación es una gran idea”.

¿Será un beneficio el aumento al aguinaldo?

Respecto a las afirmaciones de empresarios de que elevar el día de aguinaldo sería un golpe más, “pues eso dicen ellos, pero yo difiero y creo que sí sería soportable y ojalá y se logre un beneficio para la clase trabajadora”.

Sin embargo, comenta que la inflación es un tema que ahora requiere mayor atención de parte del gobierno federal, puesto que ha sido tan alta que aniquiló el salario mínimo, porque de qué sirvió cuando todo está más caro y no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de las familias”.

Tomás Tejeda expuso que está consciente de que a esta propuesta le puede pasar lo que a otras que no pasan y no son aprobadas, por lo que espera sí avance.

Resalta que lo se requiere en el país, más que aumentar aguinaldo y salario mínimo, es que controlen la inflación porque de nada sirve que te den más aguinaldo o salario mínimo si sigue sin alcanzar lo que ganan la mayoría de la población. “Nos dan 20 por ciento de aumento, pero la inflación está en 60 por ciento y pues eso no ayuda en nada”.

Lo que se espera del gobierno, expresa es que apriete a quien tenga que apretar para que no sigan aumentando los precios de los alimentos y servicios básicos, “que controle a los comerciantes voraces, no lo son todos, para que no suban más los precios en detrimentos de los ingresos de los trabajadores”, concluyó.