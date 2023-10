La Antigua presenta festival de altares y pan de muerto; va cartelera

El municipio más antiguo de Veracruz se prepara para recibir Halloween y el Día de Muertos, festejos que van juntos, pero están separados, el festival que organizan en La Antigua inicia a finales del mes de octubre con varias actividades culturales acompañadas por un concurso de altares y paseo de catrinas por las calles de Cardel.

Si buscas un lugar donde pasar tus vacaciones o tienes tiempo para turistear por uno de los municipios más bonitos de Veracruz, en La Antigua preparan su Festival del Día de Muertos, además de que podrás conocer todos los atractivos turísticos que ofrece el municipio más antiguo de Veracruz.

Día de Muertos 2023: dónde se ubica el municipio de La Antigua

Si todavía no has visitado La Antigua, ¡qué esperas! ¿Fue el primer lugar al que se le llamó Veracruz? Es el sitio donde Hernán Cortés fundo el primer ayuntamiento y la primera capilla en México, ya con ese dato tienes suficiente para planear una visita, pero eso no es todo lo que ofrece ya que a finales del mes de octubre podrás disfrutar de su Festival del Día de Muertos.

La Antigua se ubica en zona costera de Veracruz, limita con los municipios de Úrsulo Galván al norte, al sur llegas a Veracruz, si te vas al suroeste llegas a Paso de Ovejas y al noreste se encuentra Puente Nacional, si vives en Xalapa y quieres visitarlo, sólo tienes que recorrer 80 kilómetros en carretera, ya sea en automóvil o autobús.

Día de Muertos 2023: fechas del Festival del Día de Muertos en La Antigua

Ya que tienes una idea de dónde se ubica La Antigua, te contamos que entre las actividades que se van a realizar en el Festival del Día de Muertos están el Festival del pan y chocolate, varias presentaciones culturales, el concurso de altares, una presentación de murales alusivos al festejos, además de una carrera y caminata nocturna.

No puede faltar su noche de leyendas, el tradicional Desfile de Catrinas, un mercadito emprendedor para apoyar a los comerciantes locales, para cerrar se tendrá una noche de fandango y la Orquesta Municipal presenta el musical “Coco”, todo inicia el domingo 29 de octubre y termina el sábado 4 de noviembre.

Día de Muertos 2023: cartelera de actividades del Festival del Día de Muertos en La Antigua

De acuerdo a los organizadores todas las actividades se realizaron en la tarde y noche, con sede en Ciudad Cardel y La Antigua, para que vayas armando tu itinerario y no te pierdas la oferta que tendrán, te dejamos la cartelera de actividades:

Octubre

Domingo 29 | 19:00 horas | Festival del pan y chocolate | Presentaciones culturales | La sede es la calle Venustiano Carranza de Ciudad Cardel

Festival del pan y chocolate Presentaciones culturales La sede es la calle Venustiano Carranza de Ciudad Cardel Lunes 30 | 19:00 horas | Concurso de altares en la Casa de Cultura Municipal | Presentaciones culturales con sede en la cancha municipal de Ciudad Cardel

Concurso de altares en la Casa de Cultura Municipal Presentaciones culturales con sede en la cancha municipal de Ciudad Cardel Martes 31 | 19:00 horas | Presentación de murales | Barda perimetral que se ubica frente al parque Álamos en la colonia Vicente López

Noviembre